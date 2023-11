– Jeg sverger på å aldri stemme Arbeiderpartiet igjen i hele mitt liv, hvis ikke dere stemmer for palestinske rettigheter.

Det skriver Jørgen Berg Pedersen på Instagram dagen før Stortinget egentlig skulle stemme over forslaget fra Rødt om en anerkjennelse av Palestina.

Frem til konflikten mellom Israel og Hamas blusset opp igjen i starten av oktober, fokuserte Pedersen på å legge ut underholdende videoer og bilder til sine nesten 9000 følgere.

Så begynte bildene fra Gaza å renne inn på telefonen hans.

– Jeg har vært aktiv på ulike sosiale medier de siste femten årene. Jeg har aldri sett så grusomme bilder og videoer før, sier han.

– Jeg prøver å skåne meg selv fra det verste, siden det preger meg så mye. Det helt grusomt å se barnelik etter barnelik på denne måten.

Det har ført til at han den siste måneden har brukt plattformen til, blant annet, å mobilisere støtte til palestinere.

Forslag ble stemt ned

I dagene opp til avstemningen oppfordret han sine følgere til å ta kontakt med stortingsrepresentanter i Arbeiderpartiet for å be dem støtte Rødts forslag.

Hadde den gått gjennom, ville norske myndigheter være nødt til å forberede en anerkjennelse av Palestina som en suveren stat.

Men det gjorde det ikke.

I stedet kom regjeringspartiene Ap og Sp med sitt eget forslag om å anerkjenne Palestina som en egen stat på et «senere tidspunkt», der en anerkjennelsen kan ha positiv innvirkning på en fredsprosess.

Det har i hvert fall kostet Arbeiderpartiet én stemme til stortingsvalget i 2025.

– Vi står midt i et livestreamet folkemord, og Arbeiderpartiet stemmer nei til anerkjennelse av den ene parten. Timingen for en anerkjennelse kunne ikke ha vært bedre enn nå. Ap hadde muligheten til å gi dem tommelen opp, men det gjorde de ikke.

– Da mistet de meg, sier påvirkeren til NRK.

Annerkjennelse av Palestina – Nå eller senere? Ekspander/minimer faktaboks Rødts forslag: Forslaget om anerkjennelse av Palestina som egen stat og norsk tilslutning til FNs apartheidkonvensjon ble fremmet av representantene Bjørnar Moxnes og Hege Bae Nyholt fra Rødt. Forslaget inneholdt tre punkter: 1.Stortinget ber regjeringen forberede anerkjennelsen av Palestina som egen stat. 2.Stortinget ber regjeringen fremme en sak for Stortinget om norsk tilslutning til FNs apartheidkonvensjon (Den internasjonale konvensjonen om undertrykkelse og straff av apartheidforbrytelsen). 3.Stortinget ber regjeringen sikre et norsk forbud mot varer og tjenester fra selskaper og virksomheter på okkupert jord produsert i strid med folkeretten. Regjeringens forslag: Palestina-kompromisset som ble vedtatt i stedet for Rødts forslag åpner for å anerkjenne Palestina som egen stat, men ved et senere tidspunkt. 83 stortingsrepresentanter stemte for og 15 mot. Vedtaket er som følger: «Stortinget ber regjeringen være forberedt på å anerkjenne Palestina som en egen stat på et tidspunkt der en anerkjennelse kan ha positiv innvirkning på en fredsprosess og uten forbehold om en endelig fredsavtale.» Ved tidligere anledninger har stortingsflertallet stilt en framforhandlet fredsavtale som betingelse for norsk anerkjennelse av Palestina. Regjeringens vedtak går lenger og gjør nå at en endelig fredsavtale mellom israelerne og palestinerne ikke er nødvendig for en norsk anerkjennelse.

Ap: – Har større ambisjoner

Åsmund Aukrust, utenrikspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet deler influenserens bekymring for folkene på Gaza, men mener det ikke er hensiktsmessig med en anerkjennelse av en palestinsk stat nå.

– Vi i Arbeiderpartiet ønsker at Norge skal bidra med å stable en politisk prosess på beina igjen i Midtøsten. For den brutale krigen på Gaza har gjort det klart at det ikke finnes noe alternativ til fredsprosess og tostatsløsning. Vi kan ikke tolerere nye tiår med okkupasjon, krig og uløst konflikt, sier Aukrust.

Han mener en norsk anerkjennelse av Palestina nå, vil gjøre det vanskelig for Norge å innta en slik pådriverrolle.

– Arbeiderpartiet har derfor et klart standpunkt, nemlig at Norge anerkjenner Palestina på et tidspunkt der det kan bidra positivt for en fredsprosess. Vi har med andre ord større ambisjoner enn bare å anerkjenne Palestina nå. Vårt mål er å bidra til etableringen av en levedyktig palestinsk stat. Vi i Arbeiderpartiet har jobbet målrettet med dette over flere tiår, sier Aukrust.

Jobber for en anerkjennelse

Selv om Arbeiderpartiet stemte ned Rødts forslag, sier partiet at de ønsker en anerkjennelse av en palestinsk stat.

Usman Mushtaq, tidligere byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo kommune, sier han synes det er leit at Pedersen ikke vil stemme Ap ved neste valg.

– Jeg mener Arbeiderpartiet har styrt Norge i riktig retning i forhold til konflikten som pågår nå. Vi var en av de første landene som ba om våpenhvile, som kritiserte Israels blokade av Gaza, og som har kritisert Israel for å ha brutt folkeretten.

– Jeg mener Ap har den beste Palestina-politikken, sier Usman Mushtaq. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Hvorfor bør folk som er engasjert i Palestina-saken stemme på et parti som stemmer ned et slikt forslag?

– Jeg mener Ap har den beste Palestina-politikken. Vi har vært tydelige på at Israel bryter folkeretten når de bomber skoler og sykehus. Norge har hatt en fremoverlent politikk som skiller seg ut fra våre allierte, sier Mushtaq.

– Men jeg skjønner godt at folk ønsker en anerkjennelse av Palestina nå, det gjør jeg også, sier han til NRK.

Oslo Ap gikk inn på torsdag for å anerkjenne Palestina som en egen stat – uten forbehold. Dermed tapte utenriksminister Espen Barth Eide striden hos sine egne i hovedstaden, som dermed går lengre enn hva Arbeiderpartiet og Stortinget har gjort.

– Arbeiderpartiet var vårt øverste organ til å ta tydelig avstand fra dette her, og det har de ikke gjort, sier Pedersen.

– Arbeiderpartiet var vår øverste organ til å ta tydelig avstand fra dette her, og det har de ikke gjort. Foto: Laik Hanbaly / NRK

– Ap har ingen velgere å miste

Kommune- og fylkestingsvalget i år har vært et historisk nederlag for Ap. For første gang på nesten 100 år er ikke Arbeiderpartiet størst i et valg.

– For noen velgergrupper er Israel-Palestina konflikten svært viktig. Kanskje til og med definerende for hva de tenker om politikk og hvordan de stemmer.

Det sier valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning, Johannes Bergh til NRK. Han sier at Arbeiderpartiet ikke har noen velgere å miste, og at partiet allerede har mistet mange velgere til SV og Rødt.

Enkelte velgere kan evaluere partiene ut fra hvor de står i forhold til konflikten som utspiller seg i Midtøsten nå, sier valgforsker Johannes Bergh. Foto: Martha Linnea Pukallus / Martha Linnea Pukallus

– Dette er en sak mange har sterke meninger om. Det gjør at det er absolutt mulig at Arbeiderpartiet vil miste velgere til Rødt og SV på grunn av denne saken, sier han.

– Men hvor avgjørende vil dette være om to år da?

– I utgangspunktet betyr ikke utenrikspolitiske saker så mye for norske velgere. Det pleier ikke å være toppsak ved et valg, men akkurat nå er det mange som er opptatte av dette, og kanskje evaluerer partiene ut fra hvordan de posisjonerer seg til konflikten som nå pågår i Midtøsten, sier valgforskeren.