SV: – Norge må ta imot flere flyktninger fra Afghanistan

I løpet av få uker har Taliban tatt kontroll over stadig større deler av Afghanistan og mange er internt fordrevne. I skrivende stund er flere tusen mennesker på flyplassen i Kabul i håp om å komme seg på et fly ut av landet.

Akkurat nå pågår det et møte i den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen bak lukkede dører på Stortinget. Der diskuteres situasjonen i Afghanistan.

Må ta imot flere

Nå sier SVs Karin Andersen at situasjonen i Afghanistan gjør at Norge må ta imot langt flere kvoteflyktninger enn de 3000 regjeringen har sagt den vil ta imot i år.

– Canada sier de skal ta mot 20.000. Nå må alle vestlige land ta ansvar for den nye situasjonen mange flyktninger er i. Norge må øke antall kvoteflyktninger og ta imot flere, sier Andersen til NRK.

Andersen sier hun allerede for to uker siden ba regjeringa ta internasjonalt initiativ. Nå peker hun også spesielt på dem med tilknytning til Norge.

– Norge må hente de som har særlig tilknytning til Norge og som er sendt til internflukt i Kabul.

ØKE KVOTEFLYKTNINGER: SVs Karin Andersen mener regjeringa må ta imot flere enn de 3000 kvoteflyktningene vi har forpliktet oss til. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Endrer ikke asylpolitikken

Statsminister Erna Solberg (H), på plass under Arendalsuka, avviser at situasjonen i Afghanistan vil påvirke norsk flyktningpolitikk.

– Situasjonen i Afghanistan kan bety at uttakene av kvoteflyktninger framover kan bli annerledes enn det de har vært. Der følger vi alltid Høykommisærens anbefalinger, men i utgangspunktet endrer ikke dette noen asylpolitikk eller noe annet, svarer Solberg.

– SV mener at det bør føre til at Norge bør ta imot flere enn de 3000 kvoteflyktningene vi har sagt vi skal ta imot i år. Hva tenker du om det?

VIL IKKE ØKE: Statsminister Erna Solberg sier situasjonen i Afghanistan ikke påvirker norsk flyktningpolitikk, og vil ikke øke antallet kvoteflyktninger. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

– Jeg tenker at det nå er viktig at folk som er i Afghanistan bidrar til å gjenoppbygge landet framover. Samtidig har vi også et arbeid der vi ser om det er spesielle grupper som bør få hjelp, men det kan vi gjøre innenfor den kvoten vi har.

Vil ikke konkludere nå

Heller ikke Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre vil endre antallet kvoteflyktninger Norge har sagt ja til å ta imot.

– Kvoteflyktninger finnes det hundretusenvis av rundt om i verden og de er på en liste som FN bestemmer. De har det utsatt uansett hvor de er. Det jeg har vært opptatt av er at de afghanerne som har stilt opp for Norge må vi stille opp for. Det handler om deres sikkerhet, de som har vært tolker, kokker, sjåfører, sier Støre til NRK.

FOR TIDLIG: Ap-leder Jonas Gahr Støre mener det er for tidlig å si noe nå om Norge bør ta imot flere kvoteflyktninger fra Afghanistan. Foto: Andreas Lekang / NRK

– Betyr det at det utelukker at vi kan ta imot flere kvoteflyktninger eller at du åpner for at det kan være aktuelt?

– Jeg vil ikke konkludere med det nå. Nå må vi få oversikt over hva som er situasjonen. Jeg tror det kommer til å bli veldig tøft i nærområdene, også internflukt i Afghanistan. Vi må rett og slett få litt mer oversikt over situasjonen før vi kan si noe om det.

– Et tresifret antall - ut over de 3000 - sier SV?

– Ja, men jeg sier det jeg sier. Jeg vil ikke konkludere med det nå. Nå må vi få oversikt over situasjonen.

– Styrke nærområdene

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er også på plass i Arendal, og har en litt annen tilnærming enn de andre.

DER DE ER: Trygve Slagsvold Vedum mener vi må se på hvordan de afghanske flyktningene kan hjelpes der de er. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Det viktigste Norge kan gjøre som en tung bistandsaktør er å se om vi kan styrke bistanden i nærområdene, og se hvor store flyktningstrømmer det til syvende og sist blir. Det viktigste er at vi da kan bruke de musklene vi har innenfor bistandsbudsjettet.

– SV mener vi må ta imot flere enn de 3000 flyktningene vi har lovet å ta imot i år. Hva tenker du om det?

– Vi er en tung bistandsaktør. Vi kan få gjort mye med å styre bistanden, å satse tungt også i Afghanistans nærområder.