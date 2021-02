SV vil kaste ut boliginvestorer fra kriseordning

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er tydelig at her må vi gjøre mer. Det er helt klart at vi nå må vurdere å utestenge boligsektoren fra hele ordningen, sier stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til NRK.

Reaksjonen i opposisjonen på Stortinget er sterke etter NRK kunne fortelle at boligutleiere får koronastøtte.

For i fjor vår åpnet et flertall på Stortinget for å dekke rentene og andre utgifter for utleiere som slet med å leie ut.

Ordningen kan bidra til å holde leieprisene oppe, og hindre at bruktboliger kommer til salgs på boligmarkedet, mener BN Bank-direktør Endre Jo Reite.

– Naive fjols

Rødt-leder Bjørnar Moxnes advarte på vårparten i fjor om at ordningen kunne gjøre at utleiere ikke senket leieprisene i frykt for å få mindre koronastøtte.

Han mener staten må stille krav til mottakerne av støtte, og er skeptisk til om SVs forslag vil løse problemet.

– For all del, men det løser ikke problemet med at store summer går rett til eiendomsbaronene gjennom bedrifter som mottar krisestøtte, sier han til NRK.

Rødt vil derfor fremme et forslag i Stortinget som sikrer at utleieprisene senkes for bedrifter og privatpersoner som leier.

– Det fremstår jo som om stortingsflertallet er naive fjols som altså gir milliarder i støtte uten noen som helst krav tilbake, sier han.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Arbeidspartiets boligpolitiske talsperson Siri Gåsemyr Staalesen frykter utleiere kan utnytte systemet ved å la være å sette ned leien, og er åpen for å se om ordningen bør endres.

– Regjeringen kan også gjøre mer enn å sitte med hendene i fanget. Næringsministeren burde engasjere seg og sørge for at ordningene blir mer rettferdige, sier hun.

Aps boligpolitiske talsperson, Siri Gåsemyr Staalesen. Foto: Bernt Sønvisen

SV stemte for ordningen

Også Knag Fylkesnes ber regjeringen om å komme på banen med endringer i ordningen. Selv stemte han for kompensasjonsordningen i Stortinget.

– Hvorfor stemte SV for ordningen?

– Vi har hele tiden vært pådriver for å stille mer krav. Det har vi ikke fått forståelse for hos de andre partiene i Stortinget, sier han.

– Men når dere ikke får forståelse for kravene, hvorfor velger dere likevel å stemme for ordningen da?

– Vi stemmer jo for det vi er for, men så er det mange forslag vi har fremmet gjennom hele året som konsekvent er blitt nedstemt av et flertall. Det synes vi er dumt, men det betyr ikke at vi skal stemme imot resten av pakken, sier Knag Fylkesnes.

Næringsminister Iselin Nybø (V). Foto: Torstein Bøe / NTB

Næringsminister Iselin Nybø (V) har tidligere vært klar på at alle næringer som er rammet av koronapandemien må få hjelp.

– Vi kan ikke gå inn og vurdere verdigheten til den enkelte bedrift og kostnadene de har. Vi har laget en automatisert ordning som skal favne hele næringslivet. Det gjelder også dem som har et omsetningstap over 30 prosent som driver innen eiendomsutleie, sier hun til NRK.