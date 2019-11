SV vil ha rødgrønn samling før valget

Nesten to år før neste stortingsvalg ønsker SV og partileder Audun Lysbakken nå å samle opposisjonen for å meisle ut et rødgrønt prosjekt.

– Vi vil at de fem partiene i opposisjonen skal samles om et tydelig alternativ til dagens regjering. Vi bør finne sammen, slik at vi kan skape forandring sammen, sier Lysbakken.

Hvordan plattformen skal bygges og hvor stor den skal være vil de nå at Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Rødt og MDG skal diskutere i fellesskap, ifølge dagens vedtak.

– Det trengs raushet og samarbeid på rødgrønn side. Ingen må utelukke hverandre. Ingen må utelukke seg selv. Og ingen må åpne for heller å velge borgerlige partier, sier Lysbakken.

Han peker dermed mot tre hinder for samarbeid i dag:

Kald skulder fra Sp

– Senterpartiet synes det er unaturlig å utforme felles politisk plattform, sier parlamentarisk leder Marit Arnstad.

Senterpartiet flyr høyt på meningsmålingene og har regjering med Arbeiderpartiet øverst på ønskelisten.

– Vi går ikke i regjering med MDG og Rødt. Det er et standpunkt partiet har tatt. Hvis SV vil diktere oss til å mene noe annet enn det vi mener så har de en vanskelig oppgave, sier Arnstad.

Begeistring

Mottagelsen fra Senterpartiet står i sterk kontrast til hvordan SV tror prosjektet vil bli mottatt av velgerne. I vedtaket står det:

«En rødgrønn samling om ny regjering og felles politikk vil skape optimisme og begeistring blant svært mange. Organisasjoner, bevegelser og mennesker som er kritiske til kursen til dagens regjering inviteres med i en bred debatt og mobilisering for en ny politikk for Norge. Å skape dette alternativet er den brede opposisjonens felles ansvar og felles mulighet.»