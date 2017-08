Vedum stenger regjeringsdøra for Rødt og MDG

Også Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre har utelukket et regjeringssamarbeid med de to partiene tidligere. Nå gjør altså Trygve Slagsvold Vedum det samme.

På spørsmål om han er enig med Støre i at det ikke er aktuelt å samarbeide i regjering med Rødt og MDG, er Vedum helt tydelig i NRKs Politisk valgkvarter:

– Ja.

– Hvis de borgerlige mister flertallet, vil du da be KrF skifte side og samarbeide med dere?

– Nå er det så mye tvil i KrF, så de får få lov til å tvile selv. Vi har sagt at vi har samarbeidet med dem før, men får respektere at de nå helst vil ha Erna Solberg. Så får vi se om de tviler seg til et annet standpunkt etter valget, sier Vedum.

Han gjør det også klart at han kommer til å stille klare krav til Støre dersom Senterpartiet og Arbeiderpartiet havner i regjeringsforhandlinger etter valget.

– Vi er ikke lillebroren til Arbeiderpartiet. Vi er en strategisk partner, og vi skal ha gjennomslag for helheten i politikken vår. Vi kommer til å være tydelige og klare og vil ha tjenester nær folk, sier han.

Vil ikke love politiets utrykningstid

Senterparti-lederen har kritisert regjeringens reformer, som regionreformen, kommunereformen og politireformen.

Partiet har gitt opp kampen mot politireformen og vil i stedet forbedre den. De har gjort det klart at det må være et krav om maksimal responstid på 45 minutter på alle politiutrykninger.

Nå sier imidlertid Vedum at den responstiden er et mål, ikke et løfte.

– Vi må ha noen mål, sier han.

– Så responstiden er et mål og ikke et løfte?

– Det er det som er så fint med politikken, at vi kan ha noen mål. Vi mener at hele landet skal ha beredskap, svarer Vedum.

Ingen partier har like stort sprik i oppslutningen som Senterpartiet. Mens partiet har over 30 prosents oppslutning i Sogn og Fjordane, får de under tre prosent på den siste Oslo-målingen.

– Det som er så bra, er at det viser at vi har et enda større vekstpotensial, sier Vedum om de labre Senterparti-interessen i storbyene.

– Dagens asyl- og flyktningsystem er ikke godt nok

I forrige uke fikk innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) kraftig kritikk for å ha sagt at hun vil utfordre internasjonale menneskerettighetskonvensjoner «for å sikre tryggheten til norske borgere».

Også i Senterpartiets program tas det til orde for å revidere internasjonale konvensjoner for å tilpasse dem dagens situasjon.

– Når det blir store kriser, takler ikke dagens asyl- og flyktningsystem de store utfordringene. Alle vi som er opptatt av å behandle folk med anstendighet, må være åpne på at dagens system ikke fungerer godt nok. Vi må se på konvensjonene og ta innover oss den situasjonen som er, sier Vedum.

– Vi må behandle dem som kommer som en bror eller søster, men vi kan ikke ta imot flere enn at vi klarer å få folk ut i arbeid og inn i lokalsamfunnet.