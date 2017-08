Moxnes: – Vil ikke sitte på fanget til Støre

– Du har et valg mellom to store partier, hvor vi sier fra til velgerne at vi vil være med på å kaste den borgerlige regjeringen så snart vi kan. Men vi vil ikke sitte på fanget til Støre i fire år og være lydig og lojal i opposisjon, sier Moxnes.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

Ifølge Rødts prinsipprogram jobber arbeiderpartiledelsen for kapitalisme og for å kue arbeiderklassen. Likevel er partiet åpent for å felle dagens regjering ved å støtte en arbeiderpartiregjering.

– Det er helt forenelig å mene at Ap i regjering har truet den frie streikeretten, og samtidig mene at det er bedre å ha dem i regjering enn Frp og Høyre, sier Moxnes i Politisk valgkvarter.

Store forskjeller

EØS-avtalen og bruk av private velferdsaktører er blant sakene som skiller de to partiene, og som kan gjøre et eventuelt samarbeid vanskelig.

– Hvis Arbeiderpartiet vil ha vår støtte, må de støtte vår kamp mot velferdsprofitørene, slår Moxnes fast, og utdyper:

– Det handler om å sikre at pengene ikke forsvinner ut av velferden og å sikre skatteviljen, som vil svekkes dersom skattepengene forsvinner til berikelse av Norges aller rikeste mennesker.

Det er likevel ikke slik at Rødt-lederen er motstander av all form for konkurranse.

– At man kjøper en bolle fra et bakeri som er privat, er en helt annen sak. Det vil være tillatt også når Rødt styrer Norge. Jeg har diskutert dette med Carl I. Hagen i bystyret i Oslo. Han ser ikke forskjell på en pølsebu og et sykehjem. Men det er ingen pølsebuer som drives for det offentliges regning.

Politisk valgkvarter fredag. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

Gode målinger

Rødt er i dag uten stortingsrepresentanter, men kan ifølge flere meningsmålinger gjøre comeback på tinget etter valget. Partiet har et enda mer ambisiøst mål: å havne over sperregrensen, slik at det kan bli mange Rødt-representanter.

Da kan partiet havne på vippen og gjøre Støre avhengig av deres støtte for å danne regjering og få gjennom sine saker.

– Rødt er ikke en dørmatte for Støre. Det er derfor Støre nå legger avstand til oss. For han ser at vi vil stille harde krav hvis han blir avhengig av oss på Stortinget for å få gjennom et budsjett, for eksempel.

Hvis Bjørnar Moxnes får det som han vil, blir Jonas Gahr Støre (Ap) avhengig av Rødts støtte for å få gjennomslag i Stortinget etter valget. Her er Støre i debatt med statsminister Erna Solberg (H) tidligere i uken. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

