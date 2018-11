– Ristorante, my restaurant sier Vladek Vlodzimierz Picur. Den polske lastebilsjåføren fyrer opp primusen inne i førerhuset på lastebilen for å koke litt vannn. Bilen hans står parkert på Fugleåsen døgnhvileplass i Ski, en halvtime sør for Oslo. Her står over hundre andre øst-europeiske lastebiler denne lørdagen.

Klestørk i tilhengeren på Fugleåsen døgnhvileplass. Mange av sjåførene her bor i bilen i uker og måneder i strekk. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Sju uker i bilen

Mange tar sin 45 timers pålagte helgehvil her. Det er ikke lov, 45-timershvilen skal etter norske regler ikke tas i lastebilen. Men mange øst-europere gjør det likevel. De har ikke råd til å bo på hotell eller reise et annet sted for å hvile.

Vladek koker vann til te og kaffe på primus inne i førerhuset på lastebilen. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

– Jeg arbeider i sju uker, så har jeg to uker fri hjemme i Polen, sier Vladek. Han sier han får 1800 euro i måneden - eller om lag 17.000 kroner. Det skal ikke bare dekke lønnna, men også diett. Det er mer enn mange andre øst-europeere får, men under minstelønna på 167 kroner som også utenlandske sjåfører skal ha når de kjører last internt i Norge.

Umulig å konkurrere med

– Det er umulig for norske lastebilfirmaer å konkurrere på sånne vilkår, sier stortingsrepresentant Arne Nævra fra Buskerud.

Arne Nævra, stortingsrepresentant (SV). Foto: Marius Nyheim Kristoffersen / SV

Sammen med andre SV-representanter har han fremmet forslag i Stortinget om å opprette et transportregister. Det kan vise når en utenlandsk bil kjørte over grensa til Norge, og hvor i landet han har kjørt etterpå og hvilke turer kan har tatt.

– I dag har vi liten eller ingen kontroll med hvor utenlandske lastebiler kjører og hvilke oppdrag de tar og om de kjører lovlig eller ikke, sier han.

Nævra er også opptatt av miljøet.

– Når prisene på lastebiltransport dumpes, er det umulig for toget å ta noe av den økende trafikken.

Polske Vladek Vlodzimierz Picur har kjørt til mange steder i Norge: - Tromsø, Haugesund , Oslo, Stavanger, ramser han opp. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Støtte fra bransjen

– Det er et godt forslag og bør vedtas, sier administrende direktør i lastebileierforbundet, Geir A. Mo. Det får også støtte av fagbevegelsen.

Administrerende direktør Geir A. Mo i Norges Lastebileierforbund. Foto: Anna Gytri / NRK

Men samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) viser til at den rødgrønne regjeringen i 2012 la bort et forslag om et transportregister fordi ESA anså at det ville være i strid med EØS-avtalen.

– Men vi deler SVs bekymring for forholdene i lastebilbransjen og ser derfor etter andre digitale løsninger som kan fortelle når en bil kjører inn og ut av landet, sier Dale.

Samferdselsminister Jon Georg D.ale (Frp) Foto: Alf Ivar Martinsen / NRK

Skal ha norsk minstelønn

Regelverket sier at en utenlandsk lastebil kan kjøre inntil tre turer internt i Norge i løpet av maksimalt sju dager. Da må den ut av landet igjen. På disse interne turene i Norge skal sjåføren ha norsk minstelønn, 167 kroner i timen.

Det mener lastebileierforbundet at mange øst-europeiske sjåfører ikke får.