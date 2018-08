Milliardtap og manglende ledelse: Hva skjer i Telenor?

En ansvarlig eier sørger for at styret og ledelsen i et selskap skaper verdier og nytte. Hva skjer i Telenor?

NRK hadde tirsdag 14.august som hovedsak på nyhetene at Telenors administrerende direktør Sigve Brekke har forsøkt å fjerne Berit Svendsen fra sitt ansvarsområde i konsernet. Dette til tross for at Svendsen har skapt gode resultater i sin portefølje.

Brekke bekrefter at han har hatt samtaler med Svendsen, men ikke konkret om han ønsker henne bort fra posten hun i dag besitter. Senere på dagen skryter han av Svendsen. Samtidig finner de tillitsvalgte det nødvendig å gå ut offentlig å «slå ring» om Berit Svendsen. NRKs kilder har med andre ord visst hva de snakket om.

Ingen personalsak

Personalspørsmål fortjener å bli behandlet konfidensielt. I denne saken handler det ikke om en personalsak, men om strategisk styring av et av Norges største børsnoterte selskaper, der den norske staten eier nær 60 prosent av aksjene (54 prosent Nærings- og fiskeridepartementet, fire prosent gjennom Folketrygdfondet).

Milliardtapene Brekke har påført Telenor er urovekkende.

Det betyr at resultatene Telenor skaper, har direkte betydning for finansiering av velferdsstaten. Dette kommer selvsagt i tillegg til betydningen Telenor har som vekstmotor i norsk teknologiutvikling og som en viktig arbeidsplass.

Enorme tap med Brekke

Sigve Brekke har hatt ansvaret for Telenors India-satsing. India-affæren ga konsernet et tap på mellom 25–30 milliarder kroner. Verdifallet etter investeringen i Tapad var i begynnelsen av 2018 på 2,7 milliarder kroner (rundt 90 prosent).

Dette er begredelige tall – hva ville det norske folket kunne fått dersom disse tapene var unngått? Et utbytte til staten på over 16 milliarder kroner kunne finansiert ti nye JSF-jagerfly, behandling av rundt. 160 000 personer med livmorhalskreft, eller nye regionale sykehus for anslagsvis 340 000 mennesker.

Hva skjer i Telenor?

Styreleder og administrerende i Statoil måtte gå etter Mongstad-saken i 1987. Kostnadsoverskridelsen var på 3,8 milliarder kroner. I 2018-verdi tilsvarer det rundt 7,8 milliarder kroner. Med andre ord: Brekke har sløst bort mer enn tre Mongstad-overskridelser.

- En ny ledelse i Telenor

Milliardtapene Brekke har påført Telenor, og dermed det norske samfunnet som er avhengig av et veldrevet, norskeid teknologiselskap, er urovekkende.

Når det kommer for en dag at Brekke ifølge NRK forsøker å kvitte seg med en av sine ledere som faktisk har skapt gode resultater i konsernet – og som har en dokumentert fagbakgrunn – er det på tide å innse at begeret er fullt. En ansvarlig eier må kreve et styre som tar nødvendig grep for at ledelsen leverer gode resultater.

Hva kunne det norske folket fått dersom disse tapene var unngått?

Næringsdepartementet bør som storaksjonær sørge for å gi Telenors styreleder et klart signal om at konsernet må få på plass en ledelse som tar sitt oppdrag på alvor.

Misforstå ikke: Dette er på ingen måte en kampanje for Berit Svendsens kandidatur som Telenor-sjef. Det kan være at hun fungerer best der hun er, eller at hun har helt andre planer.

Aksjonærene i Telenor fortjener den beste konsernsjefen som er å oppdrive, som forstår utfordringene i telekom og teknologi, økonomiske og markedsmessige muligheter. Det er også en fordel om vedkommende faktisk har en solid fagbakgrunn, og ikke minst bør vedkommende være en leder som støtter sine mellomledere som bidrar til å styrke selskapets resultater.