– Dette gjer vi for å vise fram «forskjellsnorge» og den mest klassedelte byen vi har. Dette håper vi kan bidra til at valkampen vil handle om det den bør handle om; fordeling av ressursar, seier SV-leiar Audun Lysbakken.

I formiddag starta han på ein tur frå Holmenkollen i Oslo, saman med førstekandidat i hovudstaden, Kari Elisabeth Kaski. Slik vil dei peike på forskjellane ein finn frå vest til aust i hovudstaden.

– Ulikskapane i makt og rikdom aukar raskare enn folk trur. SV trur derimot at eit samfunn med små forskjellar er eit betre samfunn som skapar tillit mellom folk, førebyggjer kriminalitet og sosiale utfordringar. Også økonomisk vekst er avhengig av små forskjellar.

På turen gjennom hovudstaden møter SV-arane partifellar, ekspertar, personar med politiske idéar og veljarar. Det heile delar Lysbakken med direktesendingar på Facebook:

– Eg ser ikkje forskjell på Raudt og SV

Sveinung Rotevatn, stortingsrepresentant og Venstre sin førstekandidat i Sogn og Fjordane, meiner partiet kopierer eit stunt partiet Raudt hadde for få år sidan.

SV + RAUDT: Sveinung Rotevatn, stortingsrepresentant frå Venstre i Sogn og Fjordane, meiner SV hermar etter Raudt. Foto: Siv Sandvik / NRK

– Dette var nøyaktig det same Moxnes gjorde, med sin «rikingsafari» i Oslo. Personleg meiner eg det er platt å reise rundt slik.

Rotevatn meiner det er uklokt å snakke om hovudstaden som ein delt by.

På Twitter hevdar han at SV vert likare Raudt.

– Eg veit ikkje om eit einaste politisk spørsmål der dei to er ueinige. Det skuldast kanskje at Raudt har omfamna det liberale demokratiet, men også at SV har gått lenger til venstre dei siste åra, hevdar han.

Lysbakken avviser derimot at dei kopierer Raudt.

– Vårt mål er ikkje å vise fram dei rike i Oslo, men først og fremst å få fram dei som har gode idéar mot ulikskap, slik som breiddeidrett, Norsk Folkehjelp og fleire vi skal møte i løpet av turen.

– Vert SV likare Raudt, eller er de inspirert av partiet?

– Om ein meiner SV ikkje har snakka om ulikskapar før så har ein ikkje følgt med, svarer Lysbakken.

KJENTFOLK: På Sagene i Oslo møtte Lysbakken og Kaski sosialbyråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen og ordførar i Oslo Marianne Borgen, begge frå SV. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand, meiner SV har vald ulikskap som ei førstesak, då dei på mange måtar har mista skulepolitikken og miljøsaka til andre parti.

Han er samd i at Raudt og SV kan bli sett på som like på mange område, men legg til at partia snakkar til ulike veljargrupper.

– Det er mogleg dette rommet blir noko mindre når Raudt-leiar Bjørnar Moxnes vert ei nasjonal stemme i debattane, men for Lysbakken er det nok ein fordel at fleire pressar Arbeidarpartiet mot venstre, seier han.

– Er det riktig som Rotevatn hevdar at SV har bevega seg lengre ut på venstresida i politikken?

– Det kan oppfattast slik, i og med at SV no driv valkamp i større grad som eit sjølvstendig parti heller enn å gå til val som ei raudgrøn regjering. Det er første gang på lenge SV er i ein slik posisjon.

35 tiltak mot ulikskap

Førstekandidat for SV i Oslo, Kari Elisabeth Kaski seier folk kjenner til dei store ulikskapane i hovudstaden, og kan relatere seg til dette.

– Vi byrja turen på bydel Vestre Aker, der gjennomsnittsinntekta 730 000, endar opp i Stovner 352 000. Det er eit bevis på store forskjellar.

Som ei løysing av SV tidlegare lansert 35 tiltak dei meiner er løysinga på utfordringane.

SV sine 35 tiltak mot ulikskap Ekspandér faktaboks Fattigdom Styrke barnetrygden.

Anstendig inntekt til uføre

Innføre en virkelig ungdomsgaranti

Stoppe gjeldseksplosjonen

Bedre bostøtte til vanskeligstilte Skatt Skatt nok til å betale velferden

Øke skattene for den økonomiske eliten

Multinasjonale selskaper må betale skatt

Heller arbeidsplasser enn eiendomsspekulasjon

Bekjempe skattesvindel. Skule Flere lærere - mindre elevgrupper

Mer praktisk læring

Skolelekser i stedet for hjemmelekser

Fysisk aktivitet og gratis skolemat

Tidlig innsats i barnehage og SFO Bolig Innføre en nasjonal boligplan

Opprette offentlige utbyggingsselskaper

Åpne for delt eierskap, slik at flere får eie

Tryggere leiemarked

Flytte skatt fra arbeid til eiendom Arbeid og løn Lovfeste retten til fast jobb

Lovfeste retten til hel stilling

Slå hardere ned på arbeidslivskriminalitet

Stoppe EU

Vilje til å investere i arbeidsplasser Inkludering Alle må få lære seg norsk

Satse på områdene som trenger det

Bruke det folk kan

Likestilling og selvstendighet

Fjern kontantstøtten Eigendom Grunnlovsfeste at fisken skal komme kysten til gode

Stoppe velferdsprofittørene

Sikre offentlig eierskap til jernbanen

Et sterkt og strategisk statlig eierskap

Vannkraften skal aldri selges Kjelde: SV

– Det handlar blant anna om å rigge om skattesystemet meir rettferdig, endre arbeidslivet slik at folk får arbeid og faste stillingar, skape ein skule som gir alle barn like moglegheiter og auke inntekta til barnefamiliane, forklarer Lysbakken.