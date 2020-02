SV-politiker var suspendert i flere måneder etter anklager om drapstrusler

SV opplyser at de formelt er ferdig med behandlingen av saken, hvor de endte med å suspendere Wilkinson fra partiarrangementer til saken var ferdig behandlet hos politiet. Suspensjonen begynte 27. september og ble avsluttet i forrige uke da politiet henla saken etter bevisets stilling.

Det var i en telefonsamtale 18. mai 2019 at stortingspolitikeren kom med drapstrusselen, ifølge Sangtarash, som er medlem av SVs arbeidsutvalg og tidligere vara for Wilkinson på Stortinget. Hun sier at Wilkinson sa at han «skulle drepe», at hun ga uttrykk for at det ikke var morsomt og sa at han måtte slutte, men at han fortsatte å gjenta budskapet.

– Forsøk på svart humor

Nicholas Wilkinson beklager sterkt det som har skjedd. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Wilkinson avviser overfor TV 2 at han gjentok det han hadde sagt. Stortingspolitikeren fra Akershus sier han er svært lei seg for det som har skjedd, og at det hele var et dårlig forsøk på «svart humor».

Våren 2018 ble Wilkinson blodforgiftet, han fikk flere hjerneslag og havnet i koma, noe som førte til at han var sykmeldt i en lengre periode. I en periode hadde han problemer med å forstå sosiale koder, og han sliter også med språkforstyrrelser, også kalt afasi.

– Jeg prøvde å lage en vits mens jeg hadde afasi. Og jeg vil si unnskyld, unnskyld, sier han.

Kritisk til SVs håndtering

Men Sangtarash godtar ikke unnskyldningen og sier også at hun er kritisk til SVs håndtering av saken.

Partisekretær Audun Herning i SV sier at partiet har lagt til grunn at de begge snakker sant, og at uenigheten oppstår når det er snakk om hvordan det som ble sagt skal tolkes.

– Jeg synes det er trist at de involverte uttrykker at de ikke er fornøyd med partiets håndtering. Vi har søkt å ta hensyn til begges situasjon. I en så alvorlig sak er det helt naturlig og viktig at vi i etterkant går gjennom både vår håndtering og våre retningslinjer og rutiner, og ser på hvordan disse har blitt fulgt og har fungert, sier han til NRK.

– Selvstendig håndtering av saken

Herning forteller at partiet har hatt en selvstendig håndtering og vurdering av saken, uavhengig av politiets behandling av saken.

– I vedtaket som ble lest opp for begge parter står det at «uavhengig av politiets vurdering er det partisekretærens oppfatning at denne saken er så alvorlig at den har fått konsekvenser for varslerens mulighet til å delta dersom vi ikke hadde kommet med tiltak». Saken krevde derfor at vi brukte det sterkeste virkemiddelet, at man ikke får delta på arrangement, sier Audun Herning.