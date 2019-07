Studie: Multiresistent malaria sprer seg i Sørøst-Asia

Det er «alarmerende høy» behandlingssvikt av malaria med medisiner som er mye brukt, advarer forskerne bak en studie publisert i The Lancet Infectious Diseases.

– Disse bekymringsfulle funnene indikerer at problemer med multiresistens i plasmodium falciparum (en type malaria, red.anm.) har forverret seg betydelig i Sørøst-Asia siden 2015, sier en av lederne bak studien, Olivo Miotto ved Wellcome Sanger Institute og University of Oxford.

En mann sprayer en en gift for å drepe mygg, her i Sør-Korea. Foto: DITA ALANGKARA / Ap

En medikamentkombinasjon kjent som DHA-PPQ var tidligere effektiv mot parasitten, før leger merket tegn på resistens i 2013. Studien som ble publisert mandag, viser at svikten på denne type medikamentkombinasjon er på 53 prosent sørvest i Vietnam, og så høy som 87 prosent i det nordøstlige Thailand.

– Det haster med å finne nye medisiner

Miotto advarer mot «skremmende utsikter» dersom parasitten sprer seg til Afrika, hvor det er flest malariatilfeller i verden.

Helsepersonell tar blodprøve av et barn ved en malariaklinikk i Thailand i oktober 2012. Foto: PORNCHAI KITTIWONGSAKUL / Afp

En annen studie, som ble publisert i samme magasin mandag, viser at halvparten at pasientene som ble undersøkt, ikke ble friske med den vanligste behandlingsmetoden, skriver BBC. Det finnes imidlertid alternative medisiner, men en av forskerne bak studien sier at det haster med å finne nye medisiner.

I Europa kommer cirka 10.000 reisende hvert år hjem med malaria, og om lag 1 prosent av dem dør av sykdommen, ifølge Folkehelseinstituttet.

I 2017 døde så mange som 435.000 mennesker av sykdommen på verdensbasis, ifølge WHO. 60 prosent av dem var barn under fem år.