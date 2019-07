Innlegget, som nå skal være slettet, handlet den britiske islamkritikeren og aktivisten Tommy Robinson.

Robinson, som er grunnlegger og tidligere leder for den høyreekstreme organisasjonen English Defence League (EDL), ble i forrige uke dømt til fengsel i ni måneder for å ha utvist forakt for retten.

DEMONSTRASJONER: En rekke mennesker hadde møtt opp for å støtte Tommy Robinson da han fikk dommen i London i dag. Foto: Peter Nicholls / Reuters

Bakgrunnen er at han sendte direktevideo fra utsiden av en rettsbygning i Leeds i mai i fjor. Den islamkritiske aktivisten ble opprinnelig dømt til 13 måneder i fengsel, men anket dommen.

Den tidligere lederen EDL-lederen mener han er uskyldig dømt, og tilhengerne hans mener at 36-åringen er offer for justismord og at han er en politisk fange. Helt siden arrestasjonen i mai 2018 har saken utløst sterke reaksjoner blant Robinsons tilhengere både i Europa og USA.

ASYL: – Asylordningen er til for dem som er forfulgt, og det mener jeg Tommy er, sier tidligere justisminister Per-Willy Amundsen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Hevder Facebook slettet innlegget

Forrige uke la den tidligere justisministeren ut et innlegg på Facebook der han uttrykte at Robinson bør få asyl i Norge.

Idag la Amundsen ut nok et nytt innlegg hvor han hevder at han skal ha blitt sensurert av Facebook.

– Fredag ble jeg oppringt av Facebook og advart: Dersom jeg ikke slettet min status om Tommy Robinson, ville de sensurere den. Tilsvarende tok de også kontakt med Statsministerens kontor(!) og Frps administrasjon, skriver Amundsen på Facebook.

– Prinsipielt er dette dypt problematisk, om enn bare et lite eksempel på hvordan ytringsfriheten trues. Facebook er på mange måter en monopolist. Dersom de ikke selv klarer å forholde seg til ytringsfriheten, bør Stortinget vurdere om det kan være fornuftig å bruke lovgiving for å beskytte lovlige ytringer på Facebook, skriver han.

Mener det er skremmende

– Man kan mene hva man vil om Robinson. Uavhengig av det, så er det skremmende at Facebook har lagt seg på en linje at de sletter og sensurer meningsinnhold, sier Amundsen til Medier24.

– Ytringsfriheten handler ikke om å kun tillate meninger man liker. Selvfølgeligheter trenger ikke ytringsfrihet. Det er de kontroversielle og kontrære standpunktene som trenger beskyttelse, og det ser ikke Facebook ut til å forstå, legger han til.

Medier24 opplyser samtidig om at de har vært i kontakt med Facebook Norge, som sier at de undersøker hva som har skjedd i saken.