Aldri hatt mer storfekjøtt på lager – skrur likevel opp prisen

Nortura har havnet i en kjøttknipe. Markedet har ikke tatt unna storfe som er blitt slaktet, og utover høsten har slakt blitt fryst ned.

Men 1. januar vil status være at råvareprisen inn til dagligvare har økt med 28 prosent siden 2020, ifølge Norgesgruppen.

– Det er jo litt rart, med tanke på at det er veldig dyrt fra før. Jeg kjøper ikke så mye kjøtt, og nå kommer jeg i hvert fall ikke til å gjøre det hvis prisene skal øke, sier Magnus Romkes Wold (24) i Norgesgruppens Kiwi-butikk i Oslo.

Magnus Romkes Wold (t.h.) og kameraten Erik Aarum Kirkegaard (t.v.) sier de ville spist mer kjøtt om prisen var lavere. Foto: William Jobling / NRK

– Så det er prisen det står på?

– Jeg liker å tenke at det ikke er det, men ja, det er jo det. Dessverre, sier han.

20 millioner taco-middager på lager

Reguleringslageret til Nortura, som oppbevarer overskuddskjøtt, er på 4,8 millioner kilo storfekjøtt.

Det tilsvarer over 20 millioner taco-middager.

Nationen har i romjulen skrevet flere saker om rekordlageret. Samtidig mener 70 prosent av nordmenn at matprisene er høye, ifølge avisens undersøkelse.

Landbruket i Norge opererer med et eget prissystem. Nortura har plikt til å motta dyr til slakt, og har også oppgaven med å sørge for balanse i markedet ved å sette en pris på kjøttet som er mulig å ta ut i markedet.

Når prisene settes av styret i Nortura to ganger i året, ser de på markedsbalansen, endringer i kostnader, hvordan norsk kjøtt er beskyttet av priser i utlandet med tollvern, og hvordan salget går for ulike dyreslag.

– Helt feil å sette ned prisen

Direktør Ole Nikolai Skulberg i Nortura Totalmarked mener markedet er i balanse tross rekordstort lager, og vektlegger prispresset på grunn av Ukraina-krigen og energikrisen.

Kiloprisen for storfe settes opp 3,50 kroner neste halvår fordi kostnadene øker, varslet Nortura i oktober.

– Nå er ikke volumet på lager problematisk stort. I den løpende produksjonen er det naturlig at prisene vil øke som følge av det som skjer ellers i samfunnet, sier Skulberg til NRK.

Ole Nikolai Skulberg er direktør for Nortura totalmarked, som er markedsregulatoren for kjøtt og egg i Nortura. Foto: Trond Stenersen

Mens kiloprisen for storfe settes opp 3,50 kroner neste halvår fordi kostnadene øker, vil fryste helslakt få en rabatt på opptil 17 prosent.

– Vi har startet salget allerede nå i romjulen, og vi ser at rabattene også gir utslag i markedet.

– Men hvorfor setter dere ikke ned prisen på alt storfekjøtt for å unngå at kjøttet hoper seg opp?

– Nå går vi inn i en periode i egentlig hele neste halvår hvor det er underskudd på slakt i Norge, så det er behov for kjøttet som ligger på lager. Sånn sett ville det vært helt feil å sette ned prisen i et marked som ikke er i ubalanse, sier han.

Nordmenn må spise om lag 1 kilo mer kjøtt for å ta unna lageret til Nortura. Totalt omsettes cirka 100 millioner kilo kjøtt i året. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Mener dyrere kjøtt påvirker salget

Under pandemien var det ingen lager å snakke om, fordi nordmenn spiste mer hjemme og droppet grensehandelen.

– Det ser dessverre ikke ut til at produsentleddet har tatt tilstrekkelig hensyn til at grensehandelen er tilbake til normalt nivå når de har planlagt storfeproduksjonen, sier kommunikasjonsdirektør Stein Rømmerud i Norgesgruppen.

Stein Rømmerud i Norgesgruppen ser at folk kjøper mindre kjøtt etter grensene åpnet for handel. Foto: Ola Hana / NRK

Konkurrenten Coop mener dagligvare og Nortura må gå sammen for å se hvordan prisene kan settes for å få flere til å handle, og er klar på at markedet er i ubalanse.

– Den viktigste grunnen er at prisen på kjøtt har gått ganske mye opp og at svenskehandelen er åpen igjen, sier kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis.

Kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis i Coop. Foto: Coop

Rømmerud mener også prisoppgangen på kjøtt siden 2020 er en del av forklaringen.

– Det påvirker selvsagt også salget, sier han, og får støtte av Bunnpris-eier Christian Lykke:

– Kundene har store utfordringer med rente- og strømkostnader, sier Lykke.

Prisen for kjøtt var mer eller mindre stabil mellom 2015 og 2020. De siste to årene har kjøttprisen i butikken steget med 24 prosent, ifølge SSB.

Bunnpris-eier Christian Lykke ser at forbrukerne er mer opptatt av pris og kjøper mindre kjøtt etter de siste årenes prishopp. Foto: Kjartan Ovesen / NRK

Bunnpris mener økte priser vil gi enda mer kjøtt på lager.

– Biffmåltidene blir det færre av, og det er klart at skal man kose seg litt må man få råd til det, og da må prisen ned, sier Bunnpris-leder Christian Lykke.

Økte matpriser Sammenligningen av matvarepriser og lønnsutviklingen sier noe om du får mer, mindre, eller like mye for pengene. Når utviklingen på matvarepriser er høyere enn lønnsutviklingen betyr det at maten har blitt dyrere. Begge tallene er gjennomsnitt for angitt periode. Les mer om kilder og forbehold her. Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling Matvarer Nov 2021 – nov 2022 + 12,7 %

Lønnsutvikling Anslag for 2022 + 3,9 %

Frp mener regjeringen bør gripe inn

At Nortura setter prisene på kjøtt og egg, er også politisk omstridt.

Frp mener det bondeeide samvirket må sette ned prisene når lagrene vokser.

– Det viser et system som ikke fungerer og hvor man ikke tar hensyn til hva markedet etterspør. Det er ikke første gang det skjer. Nortura dumpet fullt brukbare egg istedenfor å sette ned prisen i høst, sier stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad (Frp).

Stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad (Frp). Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

I høst ble egg som var tiltenkt menneskemat brukt til dyrefôr etter lang tid med overproduksjon, ifølge Nortura.

– Kan ikke en annen løsning være å redusere importen av kjøtt, for å styrke våre egne bønder?

– Jeg er opptatt av at forbrukerne skal ha valgfrihet til å kjøpe det de vil ha. Også på kjøtt. Jeg tror ikke å begrense importen enda mer løser problemet, sier han.

Bjørnstad mener landbruksminister Sandra Borch (Sp) må ta en prat med Nortura.

– På kort sikt mener jeg landbruksministeren bør kalle Nortura inn på teppet og spørre om dette virkelig er så lurt. Hvis Nortura mener det, bør landbruksministeren ta grep.

Mener Frp setter matsikkerhet på spill

Senterpartiet har vært den fremste forsvareren av prissystemet. Det skal sikre at norske bønder kan produsere mat til stabil inntekt uten å bli utkonkurrert av billigere produksjon i utlandet.

Borch minner om årets enorme jordbruksoppgjør, hvor regjeringen tok store deler av regningen istedenfor å øke matprisene mye.

– Jordbruksoppgjøret, som Frp ønsker å kutte i, og markedsbalanseringen som de nå går ut mot, er stabiliserende faktorer for både bonde og forbruker i den vanskelige situasjonen vi nå er i, sier hun til NRK, og fortsetter:

– Dersom vi hadde latt markedet styre selv, slik som Frp antyder, ville vi trolig hatt lavere norsk matproduksjon og dårligere matsikkerhet.