Støres juleløfte: Strammer inn vikarbruken

– Det er et viktig signal vi nå sender. Hele faste stillinger skal være normen i norsk arbeidsliv, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Sammen med arbeidsminister Hadia Tajik (Ap) har han invitert NRK med til en byggeplass på Voldsløkka i Oslo. En kombinert ungdomsskole og kulturarena skal bygges – av arbeidere med fast ansettelse.

Arbeidsminister Hadia Tajik, Veidekkes konsernsjef Jørgen Bengtsson og statsminister Jonas Gahr Støre på besøk på en byggeplass på Voldsløkka i Oslo. Foto: Tuva Tandre Melbye / NRK

– Det skal være lett å være seriøs og vanskelig å være useriøs. Det er viktig for folk som jobber her, men også for hele økonomien og omstillingen som vi nå skal igjennom, sier Støre.

Nå skal regjeringen fjerne en formulering i arbeidsmiljøloven som åpner for å ansette folk midlertidig – uten nærmere begrunnelser – i inntil tolv måneder.

Fakta: Dette skal Støre fjerne Ekspandér faktaboks * Det er arbeidsmiljølovens paragraf 14-9 bokstav f som Støre-regjeringen skal fjerne. Den gir generell adgang til midlertidige ansettelser på inntil 12 måneder, på visse vilkår: «Slike avtaler kan omfatte inntil 15 prosent av arbeidstakerne i virksomheten, avrundet oppover, likevel slik at det kan inngås avtale med minst én arbeidstaker. Arbeidsgiver skal minst en gang per år drøfte bruken av midlertidig ansettelse etter bestemmelsene i dette ledd med de tillitsvalgte, blant annet grunnlaget for og omfanget av slike ansettelser, samt konsekvenser for arbeidsmiljøet.»

Før jul

Ett av de første valgløftene som blir innfridd, sier Støre selv om lovendringen som skal skje i ekspressfart. Lovforslaget vil bli oversendt Stortinget i løpet av kort tid.

– Det skal skje før jul. Det er et forslag som allerede har vært på høring, så derfor kan vi gå rett på forslaget nå, utdyper arbeidsminister Hadia Tajik.

Tømrer Joachim Johansen titter opp i taket i den nye kulturscenen på det som skal bli Voldsløkka skole i Oslo. Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik følger med. Foto: Tuva Tandre Melbye / NRK

Hun sikter til rapporten fra det regjeringsoppnevnte Fougner-utvalget, der flertallet gikk inn for å skrote den generelle adgangen som Solberg-regjeringen innførte.

Advokat Jan Fougner ledet utvalget som anbefalte endringer i arbeidsmiljøloven. Foto: NRK

Rapporten viser til at bestemmelsen bryter med prinsippet om at midlertidige ansettelser skal dekke midlertidige arbeidskraftbehov. Flertallet slår dessuten fast at «bestemmelsen heller ikke ser ut til å ha fungert etter sin hensikt.»

Frykter konsekvensene

Solberg-regjeringen mente at en generell adgang til å ansette folk midlertidig i inntil tolv måneder, ville senke terskelen inn i arbeidslivet. Det skulle sørge for å inkludere flere som lenge hadde stått uten jobb.

Nå fjerner altså Støre-regjeringen denne adgangen. Og det er en trist førjulsgave til alle som sliter med å finne seg jobb, mener Høyres arbeidspolitiske talsperson Henrik Asheim.

– Jeg er redd for at dette gjør terskelen høyere for dem som sliter med å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Vi må ikke stenge alle luker inn i arbeidslivet, sier Asheim til NRK.

Høyres Henrik Asheim mener regjeringens varslede lovendring er uklok. Foto: Torkil Stoltz / NRK

Fougner-utvalget slår fast at omfanget av midlertidige ansettelser er lavt i Norge sammenlignet med andre land i OECD. I tillegg har det avtatt noe de siste tiårene.

– Da vi gjorde denne endringen, kom det varselslamper om at dette ville føre til at mange flere ble midlertidig ansatt. Men dette har vært veldig strengt rammet inn og antallet midlertidige har gått ned.

– Så den var ikke så populær uansett, denne ordningen deres?

– Målet er ikke at flest mulig skal være midlertidig ansatt, men å ha fleksibilitet. For en hel del mennesker står det ikke mellom fast stilling eller midlertidig stilling, men om å komme i jobb eller ikke komme i jobb, sier han.

Arbeidsminister Hadia Tajik mener Asheim og Høyres uro for dem som står utenfor, er ubegrunnet.

– De tar feil. Det er dette de har sagt de siste åtte årene for å reklamere for denne lovendringen. Men det man har av forskning og kunnskap, gir ikke dekning for å si at den inkluderer flere i arbeidslivet, sier hun.

Flere endringer

Tajik sier regjeringen er i gang med flere regelendringer i arbeidslivet. Et annet løfte som også står nedfelt i Hurdalserklæringen er å gjeninnføre kollektiv søksmålsrett.

– Det må på høring først, så der vil lovforslaget komme rett over nyttår, sier Tajik.

Ordningen var omstridt da den ble lansert av de rødgrønne våren 2013. Så ble den da også skrotet av Solberg-regjeringen. Det skjedde blant annet etter advarsler fra Advokatforeningen, som gikk kraftig i rette med prinsippet om at en fagforening kan gå til sak selv om den aktuelle arbeidstakeren selv ikke ønsker å fremme et søksmål.

Men Tajik mener søksmålsretten er viktig å gjeninnføre.

– Den sørger for at selv når folk står i en vanskelig situasjon og ikke tør å si ifra om uakseptable forhold, så skal fagforeningen være der, sier hun.

Krever mer

Rødts Mimir Kristjansson gir regjeringen honnør for raskt å kvittere ut to av sine valgløfter, men mener mye mer må til:

– Det skulle på mange måter bare mangle at de gjør dette nå. Der vi virkelig burde sette inn støtet er overfor bemanningsbransjen. Der har de hardeste løftene fra valgkampen blitt rundere nå, sier han til NRK.

Rødts Mimir Kristjansson mener regjeringen er for lite ambisiøs i arbeidslivspolitikken. Foto: Ole Berg Rusten / NTB

Han sikter til løftet i Aps hundredagersplan om å forby innleie som fortrenger faste stillinger. Den formuleringen finnes ikke i Hurdalserklæringen, men arbeidsminister Hadia Tajik har flere ganger avvist overfor NRK at løftet er skrinlagt.

– Realiteten i Hurdalsplattformen er nettopp det, at vi ønsker å få slutt på innleie som fortrenger faste ansettelser, sa Tajik til NRK tidligere denne måneden.

Tajik åpner for særregler mot innleie