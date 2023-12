Støres håp for 2024: Tror folk vil få bedre råd

Tirsdag holder statsministeren sin halvårlige oppsummerende pressekonferanse.

Økonomi blir hovedtema når Støre gjør opp status for den politiske situasjonen.

Rentene begynte å stige da han tok over fra et nullnivå under pandemien. Etter 14 rentehevinger er Norges Banks styringsrente nå på 4,5 prosent. Prisstigingen har på det verste vært 7 prosent.

– Folk skal få bedre råd igjen, sier Støre.

Mange i matkø

Han tror prisene nå vil normaliserer seg og at rentene skal ned.

– Regjeringens politikk har bidratt til at vi nå kan vi at vi nå ser lysning i økonomien, hevder Støre.

– Hvilken plan er det som gjør at lysningen kommer?

– Det er at vi har holdt igjen. Vi kunne brukt mye mer oljepenger innenfor handlingsregelen. Det har vi ikke gjort. Vi har ikke økt presset i økonomien. Vi har bidratt til den høyeste sysselsettingen siden før finanskrisen i 2009, og vi har styrket velferdsordningene for dem som trenger det spesielt, svarer Støre.

POLITISK KVARTER: Se hva statsminister Jonas Gahr Støre svarte om blant annet dyrtid og habilitet.

Matsentralen i Oslo sier de setter rekorder. De delte ut 114.000 måltider på en uke i desember.

Støre hyller den frivillige innsatsen, og legger til:

– Det er viktig å si at du kan gå på Nav og få hjelp til å skaffe deg mat. Nå har Nav egne ordninger i forbindelse med julen, sier Støre.

Men nå mener statsministeren at prisveksten er på vei ned, og at vi er på rentetoppen. Han argumenterer med at det er ventet reallønnsvekst og rentenedgang i 2024, og han mener skattesystemet er blitt mer rettferdig og omfordelende.

– Når du ser prisvekst og renter, burde du holdt igjen enda mer?

– Nei, inflasjonen ble høyere enn noen fagfolk hadde spådd. Da vi tok over, var spådommen for 2022 at prisene skulle øke med 1,3 prosent. Der økte med nesten 6. Da var vi opptatt av at det ikke skulle gå ut over helt grunnleggende tjenester, svarer Støre.

Et krevende halvår

De oppsummerende pressekonferansene i statsministerboligen er en halvårlig seanse.

Da forrige halvårlige pressekonferanse fant sted i juni, hadde kulturminister Anette Trettebergstuen nettopp gått av på grunn av brudd på habilitetsreglene.

Det har ikke manglet på utfordringer som handler om økonomi og tillit etter det:

Ola Borten Moe og Anniken Huitfeldt har måttet forlate Støres regjering på grunn av habilitetssaker.

Velgersvikt. Arbeiderpartiet gjorde sitt dårligste valg på 99 år og er ikke lenger landets største. Partiet har mistet makten i de fleste store bykommunene.

Norges Bank har hevet renta tre ganger til.

Utviklingen med svak norsk krone har fortsatt. En Euro koster 1 krone mer enn ved juletider i fjor.

SER TILBAKE: Jonas Gahr Støre oppsummerer i dag det siste halvåret. Foto: Alf Simensen / NRK

Svarer på statsråd-byttene

Da Anniken Huitfeldt ble byttet ut, mente Støre at det var nødvendig for å ta vare på tilliten.

– Mener du at du fikk gjenopprettet tillit med de grepene?

– Jeg mener det var helt nødvendig. Det ble sagt fra noen at det handlet om å gjenopprette en ansvarlighetskultur. Jeg vil understreke igjen at Anniken Huitfeldt gjorde en god jobb som utenriksminister.

– Du er enig i dette med ansvarlighetskultur?

– Ja. Når du reiser rundt og snakker med folk, møter du denne påstanden om at ingenting får konsekvenser. Folk er ikke skyldige, det er ikke en vond handling, men de har gjort feil i forhold til et veldig viktig område hvor folk skal ha tillit. Og da må det ha konsekvenser, sier Støre.

Støre: – Dere driver et kretsmesterskap

– Din hovedkonkurrent Erna Solberg har stått i en sak med enda større kriseoverskrifter. Hun drar nå fra deg på NRKs statsministermåling. Hva forteller det deg om tillit?

– Dere driver et kretsmesterskap, og setter opp disse målingene. Det er vanskelig å vurdere. Jeg tror økonomien teller veldig for hvordan folk vurderer politikk og politikere i dag.

– Det kan vel indikere at de grepene du gjorde med tillit ikke fungerte?

– Nei, jeg mener jeg ikke kan lese det ut fra kortsiktige meningsmålinger.

– Jeg lurer på om du i ettertid har hatt tanker om at du heller skulle latt statsrådene dine stå gjennom stormen?

– Svaret er nei.