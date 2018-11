Støre: Trist dag for landet

– Jeg har det bra, men det er en trist dag for landet. For nå får vi en flertallsregjering der Høyre og Fremskrittspartiet vil styrke makten sin, sier Jonas Gahr Støre på spørsmål om hvordan han har det etter KrFs veivalg.

Med 98 mot 90 stemmer, valgte KrFs ekstraordinære landsmøte å søke regjeringssamarbeid med Høyre, Venstre og Frp.

Ap-lederen sier han har respekt for det motet Hareide har vist.

– Det var synd at Hareides visjonære kurs ikke fikk gjennomslag, men demokratiet har talt. Etter en grundig prosess valgte et lite flertall å gå til høyre. Jeg tror det er et galt valg, fordi Høyre er et parti som bruker de store pengene på skattekutt. Det blir et samfunn med større forskjeller og mindre fellesskap, sier Støre.

– Du var så nære å bli statsminister. Hvordan føles det at det glipper på målstreken?

– Den muligheten kommer igjen. Det tror jeg, svarer Støre.

– Kan KrF ha blitt skremt av at det har vært en del bråk i Arbeiderpartiet?

– Det tror jeg har hatt lite betydning. Det er ikke en del bråk i Arbeiderpartiet. Vi fikk ikke det resultatet vi ønsket i valget, så har vi hatt noen tøffe måneder, men vi har vist de siste månedene at vi er på god kurs.

SV mener fattige familier taper

– Dette er en tapt mulighet for å sikre at færre barn må vokse opp i fattige familier, for mindre økonomiske forskjeller og for en offensiv klimapolitikk som faktisk monner, sier SV-leder Audun Lysbakken.

– Nå får vi en regjering som blir mer usosial i den økonomiske politikken. Med en flertallsregjering vil høyresidens politikk for økt ulikhet i makt og rikdom oftere få gjennomslag, Fremskrittspartiet og Høyre har i dag økt sin makt i det norske samfunnet, sier han.

– Hva er det med venstresiden som skremmer en del i Krf?

– Jeg tror at noen håper å få gjennomslag for enkelte særstandpunkter fra KrFs side i samarbeid med høyresiden, og så er det veldig mange som ser at i de brede, store spørsmålene knyttet til fattigdom hjemme og ute og med klima, så hadde det vært veldig mye mer å hente på venstresiden.

Vedum tror abort kan ha avgjort

Trygve Slagsvold Vedum sier han reagerer på Erna Solbergs utspill i VG om at hun er åpen for å endre abortloven.

– Jeg reagerte på det utspillet. Jeg tror det kan ha hatt litt å si. Jeg syns det er litt sørgelig, når det blir spill om sånne dypetiske spørsmål så syns jeg ikke det er verdig.

Jeg syns at i sånne dype etiske spørsmål så bør vi prøve å finne brede, samlende løsninger, ikke gjøre det om til sånn taktikeri som det har vært delvis her, fra Høyres side.

På Debatten i går forsvarte statsministeren sitt ja til å forhandle om abortsaken, mens Jonas Gahr Støre sto fast på at han ikke er villig til å forhandle om dette.

Denne saken har stor betydning i KrF, men Solberg mener at å fjerne paragraf 2C (Downs-paragrafen) i praksis ikke vil innebære noen færre aborter.