Støre: – Listhaug har ikke skjønt alvoret i denne saken

– Det hun har rettet av anklager mot alle andre, viser også at hun ikke tar inn over seg hva dette har handlet om, sier Jonas Gahr Støre (Ap), som møtte pressen i vandrehallen på Stortinget tirsdag formiddag.

At Listhaug valgte å trekke seg som justisminister var en riktig avgjørelse, mener Støre.

– Hun hadde ikke flertallets tillit her i Stortinget, og da er det rett å trekke den konklusjonen. Begrunnelsen hun gir i formiddag viser likevel at hun ikke har skjønt alvoret i denne saken.

– Nok er nok

Støre omtaler Facebook-innlegget til Listhaug, som senere ble slettet, som «usaklig, spekulativt og politisk farlig».

– En justisminister av alle kan ikke nøre opp under hat og konspirasjonsteorier. En justisminister må, mer enn andre statsråder, være samlende og bevisst over at hun også har et ansvar for sårbare mennesker i samfunnet vårt, sier han.

– Det har vært en tid med det jeg vil kalle ville overdrivelser og spekulasjoner på sosiale medier. Utfallet av dette er at stortingsflertallet har markert at nok er nok. Det har gått over grensen.

Støre sier at tirsdagens utfall er en seier for ytringsfriheten.

– Det er en seier for ytringer over hele landet som har reist seg mot Sylvis retorikk.

Sylvi Listhaug publiserte dette Facebook-innlegget 9. mars. Innlegget ble senere slettet. Foto: NRK

– Kunne vært avverget

Ap-lederen sier videre at statsminister Erna Solberg er mye av årsaken til at saken gikk såpass langt.

– Denne saken kunne vært avverget om statsministeren hadde tatt tak i den fra første stund, fått slettet innlegget og satt skapet på plass. Men det har fått drive som en del av dobbeltkommunikasjonen, og førte til at Stortinget måtte komme med det uvanlige utspillet forrige uke om å erklære at man ikke hadde tillit til justisministeren.

Fra talerstolen tirsdag sa Støre at mistillitsforslaget mot Listhaug, som skulle behandles samme dag som justisministeren trakk seg, var godt begrunnet.

– Listhaug viser i dag at den unnskyldningen hun ga her i salen torsdag forrige uke, ikke stakk dypt.

Ap-lederen mener saken handler om mye mer enn det omstridte Facebook-innlegget.

– Det stortingsflertallet nå har sagt fra om, er at vi ikke lenger aksepterer den dobbeltkommunikasjonen vi har sett fra statsråder i Fremskrittspartiet i lang tid.

Kritiserer Støre

Sylvi Listhaug (Frp) kom med krass kritikk mot Ap-lederen da hun gikk av som justisminister tirsdag.

– Jeg har opplevd dette som en ren heksejakt, hvor hensikten til Jonas Gahr Støre tydeligvis har vært å kneble ytringsfriheten på et tema som er noe av det viktigste vi må diskutere for Norges framtid, skrev hun på Facebook tirsdag morgen.

Listhaug mener Støre som statsminister ville vært «en katastrofe for Norge».

– Målet i valgkampen var å holde Jonas Gahr Støre vekk fra Statsministerens kontor, og det er fremdeles mitt mål.

Sylvi Listhaug gikk tirsdag av som justisminister etter et mistillitsforslag mot henne og krisemøter mellom regjeringspartiene. Du trenger javascript for å se video. Sylvi Listhaug gikk tirsdag av som justisminister etter et mistillitsforslag mot henne og krisemøter mellom regjeringspartiene.

Har fått politibeskyttelse

Ap-lederen kommenterer Listhaugs kritikk slik:

– Hun retter nå anklager i mange retninger, og det får vi bare ta til etterretning, sa Støre til pressen tirsdag.

Ifølge VG har Støre fått politibeskyttelse etter å ha fått drapstrusler tirsdag formiddag. Støre sier imidlertid at han ikke er urolig for egen sikkerhet, men for dem som har følt seg sårbare i denne saken.

– Nå har vi alle et ansvar for å ta temperaturen ned, sørge for at vi omtaler hverandre på en måte som ikke ilegger hverandre motiver eller hensikter vi ikke måtte ha, og være bevisst vekten og tyngden av både ord og bilder.

Christensen: – Det eneste rette

Stortingsrepresentant for Ap, Jette Christensen, sier til NRK at Listhaugs avgjørelse om å trekke seg «ikke kom et sekund for tidlig».

– Jeg mener det er det eneste rette, sier hun.

Stortingsrepresentant for Ap, Jette Christensen. Foto: Terje Heiestad / Stortinget

Christensen er kritisk til Listhaugs uttalelse, der hun blant annet skriver at hun mener det har vært en heksejakt å henne, og at Ap-leder Støre har hatt som mål å «kneble ytringsfriheten».

– Det er et underlig skue. Hun prøver å sette seg i en situasjon der hun som justisminister har mangel på ytringsfrihet. Det er absurd å påstå. Jeg ser også at hun hekter dette på Støre, men dette var en samla opposisjon som satte ned foten, sier Christensen.