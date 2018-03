Moxnes: – Listhaug må slutte å opptre som et offer

Det var Moxnes og Rødt som fremmet mistillitsforslaget mot justisminister Listhaug etter Facebook-innlegget der hun skrev at Ap «mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonal sikkerhet».

Mistillitsforslaget skulle behandles i Stortinget i dag, og ville fått flertall dersom KrF hadde sluttet seg til det.

Tirsdag morgen opplyste Listhaug imidlertid at hun velger å trekke seg. Hun kaller samtidig norsk politikk en «barnehage», og hevder at opposisjonen forsøker å kneble henne og innvandringsdebatten.

– Du er ikke noe offer om du må stå til ansvar for uttalelsene du gir som statsråd. Enhver maktpolitiker skal stå til ansvar for det han eller hun gjør i sin statsrådsgjerning, sier Moxnes til NRK.

– Offeret er ikke Listhaug, det er de som har fått føle hatet på kroppen, et hat hun fyrte opp under. Det dramatiske er at landets justisminister fyrer opp under et hat mot Ap og venstresiden som vi vet er livsfarlig. De høyreradikale er i et knusende mindretall. Endelig fikk de motstand, og det var sannelig på tide, sier Moxnes.

Moxnes sier han ikke visste om han kom til å få flertall for mistillitsforslaget, men mener et klart flertall var enige om hvor grensen gikk for hva en statsråd kunne si og gjøre.

– Det er en seier for den tause majoritet, som har reist seg i Norge den siste uka, som lenge har latt seg kneble og holdt munn når høyreradikale som Listhaug har herset med folk og gått løs på svake grupper. Men nå fikk flertallet nok og satte ned foten, sier han.

SV: – Listhaug har skapt krisen helt alene

SV-leder Audun Lysbakken mener det var riktig av Listhaug å trekke seg, og sier at det var noe hun måtte gjøre.

– Hvis ikke ville regjeringen enten gått av, eller gjort noe som etter min mening ville være helt uakseptabelt, nemlig å insistere på å fortsette med en statsråd uten tillit, sier han.

Audun Lysbakken (SV). Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Lysbakken kaller det en alvorlig sak, og avviser at det kun gjelder en enkelt Facebook-post.

– Det har med at en statsråd, et maktmenneske i Norge, ikke kan legitimere den typen retorikk og konspirasjonsteorier som spres av de mest ytterliggående og mørke kreftene på høyresiden. Dette handler om at demokratiske politikere må stå opp mot den typen farlige ideer, ikke gi dem næring, sier han.

– Derfor var dette et veldig godt begrunnet og sterkt mistillitsforslag, og jeg mener den begrunnelsen Listhaug har lagt ut i dag, der hun gjør seg selv til offer og sier at dette handler om ytringsfrihet, viser veldig tydelig hvorfor det var nødvendig.

Lysbakken mener mistillitsforslaget hadde sterk støtte både i befolkningen og på Stortinget, og sier det var «på tide å sette foten ned».

– Resten av regjeringen puster sikkert lettet ut, men det er en krise Sylvi Listhaug har skapt nesten helt alene, så det skulle bare mangle, sier Lysbakken.

