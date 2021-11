Det er den nybakte statsminister Støres store dag på klimatoppmøtet i Glasgow.

Foran over 120 statsledere, og en rekke klimatopper, la han frem planene for hvordan Norge skal bidra til å nå 1,5-gradersmålet i Parisavtalen. En av dem – er å gjøre Oljefondet verdensledende for grønne investeringer.

– Oljefondet er verdens største statseide fond, investert over hele verden. Vårt mål er å gjøre det til det ledende fondet innen ansvarlige investeringer og i håndteringen av klimarisiko, sa statsminister Jonas Gahr Støre fra talerstolen.

Som det siste av tre satsingsområder, understreket han hvordan finanssektoren må spille en viktig rolle i kampen mot klimaendringene.

– Vårt mål er å gjøre dette fondet ledende for grønne investeringer av selskaper som forplikter seg til netto-null-målet, sa Støre.

Med «netto nullutslipp» menes at det må fjernes minst like mye CO₂ fra atmosfæren som det slippes ut.

Ifølge Parisavtalen skal dette skje innen 2050, og flere land har forpliktet seg til såkalt klimanøytralitet innen det året.

– Det er på tide å ta steget videre nå, sa Støre.

Sier ingen ser på Norge som stor, stygg klimaulv

Norge er kjent som en av de rike olje- og gassnasjonene på klimatoppmøtet.

Både Det internasjonale energibyrået (IEA) og FN mener at verden må stanse med leting etter olje og gass, men Støre mener det er helt feil å sette en sluttdato for leting etter de fossile energikildene.

Dette fordi han er bekymret for at det ikke vil være gode nok fornybare løsninger på plass dersom de fossile energikildene fases ut for tidlig.

Til NRK sier han at han ennå har til gode å møte noen i Glasgow som ser på Norge som den store, stygge klimaulven.

– Nei, kan du hente den rødhetten der, så skal jeg gjerne snakke med henne eller han. Jeg har ennå ikke møtt noen slike, sier Støre til NRK før talen.

– Hva med Greta Thunberg?

– Ja, men hun har jeg ikke møtt. Det er mulig hun er uenig med meg på dette, men vi er enige om målet.

Støre vil heller ha økt fokus på klimafinansiering og fornybare løsninger.

Karbonfangst- og lagring, havvind og hydrogen, er områder Støre mener Norge har gode sjanser til å bli verdensledende i.

– Vi har mål om å utvikle og eksportere ny teknologi som også kan være nyttig utenfor våre grenser, sa Støre i talen.

Snakket ikke om olje med FN-sjefen

FNs generalsektretær António Guterres snakket derimot om olje og gass på en annen måte enn Støre, i sin åpningstale mandag.

– Nå er det nok av å ødelegge biodiversitet, kvele oss selv med karbon, bruke naturen som et toalett og drille og grave oss dypere. Vi graver vår egen grav, sa Guterres.

På vei til Glasgow satt de to på samme fly. Ifølge Støre skal de ha hatt gode diskusjoner fra hvert sitt sete.

– Snakket du med ham om olje på flyet?

UENIGE: På samme vei, men på hver sin side. Hvert fall når det gjelder hva Norge bør gjøre med videre leting etter olje og gass. Foto: Eivind Molde / NRK

– Nei. Jeg snakket om hvordan vi skal lykkes i Glasgow med å holde 1,5-gradersmålet levende. Da må vi gjøre som Guterres sier – nettopp å få opp de fornybare energikildene, sier Støre.

– Men Guterres har jo sagt at han mener land må slutte å utvinne olje og gass. Gjentok han dette til deg?

– Nei, men det har han rett i. Det må være utgangen, men det må skje når vi har fått opp de nye næringene, sier Støre.