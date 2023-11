Støre om Moss-skyting: – Dypt urovekkende

– Når skal statsministeren begynne å ta dette på alvor? Det er flere foruroligende trekk ved kriminaliteten. Vi ser en voldsom utvikling i ungdomskriminaliteten over hele landet, sier Listhaug til NRK.

– Sist jeg utfordret Støre på svenske tilstander, forsøkte han å harselere det vekk og mente debatten hørte mer hjemme i den svenske Riksdagen enn i Stortinget, hevder Frp-lederen.

Hun er bekymret for at den svenske gjengkrigen kan ha spredt seg til Norge.

– Nå ser vi at svenske kriminelle nettverk dessverre er godt etablert i Norge. Skytingen i går i Moss og bomben som gikk av i Drøbak kan være relatert til svenske gjengkriminelle, sier Listhaug.

DUELL: Frp-leder Sylvi Listhaug og statsminister Jonas Gahr Støre i Stortingets muntlige spørretime i dag. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Urovekkende

I sitt svar til Frp-lederen sa Støre at han følger situasjonen i Moss tett:

– Det er dypt urovekkende, at det er skyting i nærheten av et idrettsanlegg hvor barn er og trener og foreldre er og henter. Det må vi ta på det aller største alvor, sa han.

Konfrontert med påstanden fra Listhaug svarer Støre:

– Jeg mener fortsatt at «svenske tilstander» er et hovedtema i Sveriges Riksdag, men det er et veldig uklart begrep, Sverige må håndtere sine utfordringer i Sverige, sa Støre og fortsatte:

– Kriminalitet er grenseoverskridende. De kriminelle nettverkene og volden vi har sett i Sverige, er veldig unikt for Sverige. Vi er ikke i nærheten av det omfanget.

Støre hevdet at regjeringen har hatt fokus på gjengkriminalitet «fra dag 1» og sa at politiet tar utfordringen fra svenske kriminelle alvorlig.

– Det vi har sett i Moss, det vi har sett i Drøbak: Sånn vil vi ikke ha det i Norge, sa han.

Foxtrot-nettverket

En mann i 30-årene ble skutt ved Mossehallen sentralt i Moss like før klokken 17 tirsdag. Ingen personer er pågrepet eller siktet i saken.

Det svenske Foxtrot-nettverket er et sentralt tema i etterforskningen, fikk NRK bekreftet tirsdag kveld. Politiet mener nettverket kan knyttes til én eller flere av de involverte. NRK er ikke kjent med om det gjelder mannen som ble skutt, eller den eller de som skjøt ham.

– Det er for tidlig å si at dette dreier seg om et eksakt nettverk, sa påtaleansvarlig Christian Finnanger i går.

Politiet holder en ny pressekonferanse om saken i dag klokken 13.

KRIMINALITET: Skytingen i Moss denne uken ble tema i Stortingets muntlige spørretime i dag. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Fremskrittspartiet har satt av 150 millioner kroner i øremerkede midler i sitt alternative statsbudsjett, som skal gå til en egen satsing mot gjengkriminalitet.

Da spørsmålet om gjengkriminalitet var oppe i spørretimen i forrige måned, viste Støre til at regjeringen i sitt første statsbudsjett bevilget 200 millioner kroner til innsats mot gjengkriminalitet.

– Av disse gikk 40 millioner kroner særlig til Oslo, og i dette budsjettet har vi lagt til 15 millioner kroner til mer synlig politi, sa Støre, som la til at regjeringen også har opprettet 20 nye tjenestesteder, blant annet på Mortensrud i Oslo.

Økonomi

Fremskrittspartiet er andre parti ut etter Høyre i den muntlige spørretimen som starter klokken 10. De to største opposisjonspartiene vil også utfordre Støre om den økonomiske situasjonen.

Idet de rødgrønne forhandlingene om neste års statsbudsjett går inn i en avgjørende fase, er privatøkonomien en akutt bekymring for mange nordmenn.

– Mener statsministeren at det ble vanlige folks tur slik Arbeiderpartiet lovet i valgkampen for to år siden, spurte Frp-leder Sylvi Listhaug.

– Ja, vi har prioritert vanlige folk. Vi har prioritert ordninger for å komme folk til unnsetning, sa Støre og viste til strømstøtten og kutt i barnehageprisene samt økt satsing på sosiale ytelser som bostøtte, sosialhjelp og barnetillegget for uføre.

– Prisene har steget i Norge, men mindre enn landene rundt oss. Renta har steget i Norge, men mindre enn landene rundt oss, sa Støre.

ØKONOMI: Høyre-leder Erna Solberg tok opp barnetrygden med statsministeren i dag. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Vil øke barnetrygden

150.000 norske husholdninger er «ille ute økonomisk», viser en fersk rapport fra Forbruksforskningsinstituttet SIFO. Samtidig venter hundretusener av nordmenn i spenning på om det kommer enda et rentehopp fra Norges Bank i desember.

Høyre-leder Erna Solberg trakk fram egen satsing på økt barnetrygd i sitt spørsmål til Støre.

– Økt barnetrygd kommer alle til gode, også de med lav inntekt, sa Solberg og la til at økningen i barnetrygden har kommet gjennom forlik på Stortinget, ikke etter initiativ fra regjeringen.

Hun minnet også om at regjeringen i sitt budsjettforslag for 2024 valgte å ikke prisjustere barnetrygden.

– Her er representanten Solberg fokusert på barnetrygden som det ene tiltaket. Jeg mener det blir for snevert i forhold til den bredden vi skal ha for å ha en god og sosialt omfordelende politikk, sa Støre.

Han understreket at det viktigste for regjeringen er å sørge for at prisveksten går ned, slik at renten ikke må settes ytterligere opp.

Misnøye med regjeringens innsats for å hjelpe folk med privatøkonomien var den viktigste årsaken til Arbeiderpartiets svake valg, ifølge en intern evaluering. Ap klarte ikke å gi velgerne trygghet i en krisetid, er konklusjonen.