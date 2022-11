Støre om Ap-krisen: – Må ha kraft til å stå i den

– Nå er det fokus på hva vi har å gjøre, og oppgaver framover. Vi skal komme gjennom en tøff vinter og en tøff tid. Men vi har tro på den politikken vi fører, og den skal vi gjennomføre i god dialog med partiet.

Det sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) da han møtte pressen i forkant av partiets sentralstyremøte på Youngstorget i Oslo mandag.

Møtet er et ordinært sentralstyremøte, som har vært planlagt i lang tid.

Men det er første gang sentralstyret møtes etter at Arbeiderpartiet forrige uke fikk en krisemåling helt nede på 16,9 prosent i Dagsavisen.

Arbeiderpartiet har over tid hatt lav oppslutning på målingene. På NRKs egne målinger har de ligget under 20 prosent de siste månedene.

– Vi skal lytte veldig til partiorganisasjonen vår, for det er jo øyne og ører rundt om i landet. Men jeg er ganske trygg på at vi har lagt en god kurs, og nå må vi ha kraft til å stå i den, sier statsministeren.

Statsminister Jonas Gahr Støre var omringet av pressen på vei inn til Arbeiderpartiets sentralstyremøte. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Hva sier du til at flere trønder-stemmer i Arbeiderpartiet sier at du går på personangrep mot Trond Giske?

– Det har jeg ikke noen kommentar til. Jeg står ved det jeg har sagt om den saken, og jeg har ikke noe ytterligere å legge til, sier han til NRK.

LO-lederen: – A ll grunn til å ta dette alvorlig

LO-leder Peggy Hessen Følsvik mener det er all grunn til å ta Arbeiderpartiets lave oppslutning på alvor.

– Ingen kan være fornøyd med dette nivået. Men vi står oss nå på å bruke all vår kraft og energi på løsninger for alle dem som nå er bekymret for renter og regninger, sier Følsvik i forkant av sentralstyremøtet.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik tar Arbeiderpartiets lave oppslutning på alvor. Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

Hun mener det nå er viktig å stå sammen om å gjøre hverdagen bedre for folk.

– Da må vi lytte til folks meninger. Vi må selvsagt ha diskusjoner om de ulike løsningene. Men retningen vi samler oss om må være klar: De med mest må bidra mer, vi må skjerme de som har minst og vi må sikre velferdsordningene til vanlige folk, sier hun.

Partisekretæren: – Det er veldig svake tall

Partisekretær i Arbeiderpartiet, Kjersti Stenseng, er på ingen måte fornøyd med partiets lave oppslutning den siste tiden.

– Det er veldig svake tall. Vår viktigste jobb nå er jo å få tilbake tillit fra dem som nå er usikre på oss. Det tar vi på det største alvor. Vi jobber hver eneste dag nå for å sørge for at politikken vår er treffsikker nok i vanskelige tider, og ikke minst at vi er ute og prater med folk om det, sier hun til NRK.

Arbeiderpartiets partisekretær, Kjersti Stenseng, sier at hun tar partiets krisemålinger på det største alvor. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Stenseng tror ikke den lave oppslutningen har én enkel forklaring. Men hun påpeker at vi nå er inne i en tid der folk opplever at lommeboka ikke strekker til.

– Jeg tror mange er utålmodige. Vi har sagt det mange ganger nå, i forbindelse med statsbudsjettet, at det viktigste vi kan gjøre er å sørge for at vi klarer å dempe prisveksten, sier hun.

Samtidig erkjenner hun at partiet nå må gå i seg selv.

– Med så dårlige målinger, så er tilbakemeldingene at vi både må stramme grepet på det vi gjør, vi må ut og lytte til folk, og være mer til stede. Og forklare folk at vi faktisk forstår de utfordringene de har i hverdagen sin med å betale regningene sine, sier hun.