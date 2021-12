Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Prøvene til de smittede er ennå ikke ferdig analysert. Men det er allerede slått fast at det ikke er delta-varianten av viruset, som det har vært mest av til nå.

– De har noen klare holdepunkter som gjør at det er en sterk sannsynlighet for at det er omikron, sier medisinskfaglig ansvarlig for smittesporingsteamet i Oslo vest, Jorun Thaulow til NRK.

Assisterende bydelsoverlegen i Frogner sier det samme.

– Vi har fått foreløpige svar fra FHI som er basert på den screeningen som er gjort som ikke viser deltavariant, og som da gir et resultat at det er svært sannsynlig at det dreier seg om omikronvarianten, sier Tine Ravlo til NRK.

Største registrerte utbruddet i verden

Ravlo sier antall smittede er mellom 50 og 60 personer. Og at de fortløpende får inn meldinger om nye tilfeller.

– Vi har opp mot 50 som er bekreftet med pcr og i tillegg rundt 10 hurtigtester.

I så fall er dette det største registrerte utbruddet av omikron i verden.

Thaulow sier de behandler alle som er knyttet til utbruddet som om de er smittet med omikron.

Det betyr isolasjon i sju dager for alle som er smittet. Alle i tett kontakt må i 10 dagers smittekarantene. Også for dem som er fullvaksinerte.

41 av de koronasmittede er bosatt i Oslo, skriver Avisa Oslo. Resten er bosatt i andre kommuner.

Ble smittet på julebord

De fleste av de smittede personene var på julebord på Louise Restaurant & Bar med selskapet Scatec.

Selskapet bygger, eier og opererer solenergianlegg. De har virksomheter i flere land, blant annet i Sør-Afrika.

En av personene på julebordet hadde nylig vært i Sør-Afrika.

Julebordet ble holdt i et lukket lokale, ifølge kilder NRK har pratet med. Gjestene hadde dette rommet hele kvelden, men fra klokken 22.30 gikk restauranten over til å bli en nattklubb med flere gjester.

Ifølge assisterende bydelsoverlege i Frogner, Tina Ravlo, har også to av disse gjestene fått korona.

– Men vi vet ikke om dette er i tilknytning til vårt utbrudd eller om det er en annen smittevei. Det er altfor tidlig å si om disse er smittet av noe som kan være omikron, sier hun.

Scatec vil ikke si noe mer om saken. I går skrev de i en pressemelding at det var strenge smittevernregler før julebordet.

Alle måtte teste seg på forhånd og det var kun vaksinerte ansatte som fikk være med.

– Det er noe vi har sett generelt i det siste. At veldig mange fullvaksinerte blir smittet, og smitter videre, sier medisinskfaglig ansvarlig for smittesporingsteamet i Oslo vest, Jorun Thaulow.

Selskapet Scatec holder til på Skøyen i Oslo. Foto: Johanna Hauge / NRK

Onsdag kveld gikk bydelsoverlegen ut og ba alle som hadde oppsøkt to puber i Oslo i spesielle tidsrom om å teste seg.

Det gjelder alle som har vært på Louise Restaurant & Bar fredag 26. november i tidsrommet 22.30 til 03.00.

I tillegg ber de folk som har vært på Old Irish Pub på Majorstua lørdag 27. november i tidsrommet 22.00 til 01.00 om å ta en test. En av gjestene på julebordet var her på lørdagen før personen fikk påvist smitte.

– Det selvfølgelig en krevende situasjon i og med at det er relativt stort i omfang. Vi har et smittesporingsteam som er veldig drevne på dette og som jobber på spreng, sier bydelsoverlege i Frogner Tine Ravlo.

59 bekreftede tilfeller i Europa

Fra før er det fire bekreftede omikron-tilfeller i Norge.

Regjeringen har innført tiltak for å forsinke spredningen av omikronvarianten i Norge.

Da det europeiske smittevernbyrået ECDC la fram sin daglige statusoppdatering klokka 12 onsdag, var det registrert 59 tilfeller av omikron i Europa.

De 59 tilfellene er påvist i Belgia, Danmark, Frankrike, Italia, Nederland, Portugal, Spania, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike.