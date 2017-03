Stor pågang for å sjekke helseopplysninger – 40 nye feilmeldinger i dag

– Vi opplevde en veldig økning i trafikk i dag, med NRK-dekningen og det er mange titusener som har vært inne de siste timene, sier avdelingsdirektør Rune Røren i direktoratet for e-helse.

NRK omtalte tidligere i dag fastlegen Arnulf som opplevde å finne feil informasjon i sin egen kjernejournal.

Den store pågangen til helsenorge.no gjorde at sidene ble trege og ustabile og førte til at Helse-Norge la ut følgende melding på sine nettsider:

«På grunn av stor pågang kan helsenorge.no og tjenestene på Min helse for tiden oppleves som ustabile eller trege. Vi anbefaler at du forsøker igjen senere dersom det ikke haster. Vi beklager ulempene dette kan medføre.»

Slik sjekker du din kjernejournal Ekspandér faktaboks Gå til helsenorge.no og klikk deg inn på «Kjernejournal». Klikk videre på «Se din kjernejournal». Her får du opp ulike valg for om du ønsker å logge på med bankID eller med andre autentiseringsløsninger. Når du er logget inn kan du se informasjon om kontaktpersoner, kritisk informasjon, tidligere besøkshistorikk med mer.

40 nye meldinger i dag

De siste to ukene har direktoratet for e-helse mottatt 29 nye saker om feil, og i dag har det ramlet inn rundt 40 meldinger som direktoratet skal se nærmere på for å finne ut av om det dreier seg om feil eller misforståelser.

Rune Røren, avdelingsdirektør i Direktoratet for e-helse. Foto: Direktoratet for e-helse

– Vår erfaring er at det ofte er misforståelser og ting som kan avklares uten videre gransking, så vi skal se om disse kan bekreftes, sier Røren.

Han sier at direktoratet forstår godt at feilene er ubehagelige for de det gjelder, men mener at det ikke vil få konsekvenser for behandlingen, noe pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus Anne-Lise Kristensen ikke er enig i.

Tror det kan gi konsekvenser

– Det kan jo få den følge at de ikke får den behandlingen de skulle i en akutt situasjon, og det er jo nettopp det som er meningen med denne kjernejournalen, at det skal stå der som kan avgjøre hvilken behandling vi bør få eller ikke få hvis det skjer noe akutt med oss, sier Kristensen.

Sannsynligheten for at det er mange som har feil er ganske stor, skal vi tro pasient- og brukerombudet, ettersom et så stort antall personer ikke har vært inne og sjekket informasjonen i sine kjernejournaler.