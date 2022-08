Stoltenberg: – Vi er i den farligste situasjonen vi har vært i siden andre verdenskrig

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg er på Utøya i dag. Han har vært her hver sommer siden 1974. Det er første gang han taler siden han gikk av som partileder i 2014.

– Europa er i den farligste situasjonen vi har vært i siden andre verdenskrig, sier Jens Stoltenberg.

Russland angrep nabolandet Ukraina 24. februar. Krigen pågår fortsatt. Begge landene har lidd store tap, men Ukraina har fått mye våpenhjelp fra flere Nato-land, inkludert Norge.

KRIG: 24. februar gikk Russland, ledet av president Vladimir Putin, til angrep mot Ukraina. Foto: Kreml.ru

Krass kritikk mot Putin

– President Vladimir Putin har gått til aggressivt angrep på et helt et uskyldig land og folk, med militær makt, for å oppnå sine politiske mål.

Om Russland vinner krigen vil Putin få bekreftet at vold virker, mener Stoltenberg.

– Da kan andre naboland være neste ut.

Han mener Putin ikke har lykkes med hans mål. Russlands president har tidligere krevd at Nato trappe ned sine styrker i Øst- og Sentral-Europa.

– Han har oppnådd det motsatte. Et sterkere og mer samlet Nato, med større gjennomføringskraft.

Jens Stoltenberg tilbringer dagen på Utøya. Foto: Halldor Asvall / NRK

Øker nærvær i øst

Stoltenberg understreker at Nato ikke er en part i krigen. De vil ikke gå inn med styrker i landet.

Det er i vår interesse å støtte Ukraina, mener Stoltenberg, å sørge for at Russland ikke vinner denne krigen.

Det er viktig for alliansen å vise at dersom et Nato-land blir angrepet vil det utløse et svar fra hele Nato.

– Derfor øker vi vårt militær nærvær øst i alliansen. Det noen knapt trodde var mulig i januar skjer nå, Sverige og Finland bil bli med i Nato.

Norges naboland Finland og Sverige har søkt medlemskap militæralliansen. For få timer siden ratifiserte det amerikanske Senatet, og med USA bringer det oss nå til 22 Nato-allierte som har ratifisert svensk og finsk medlemskap.

– Det vil styrke Nato, og det vil styrke forsvarssamarbeidet i Norden, og det vil styrke Norge, sier Stoltenberg.

Generalsekretær, og tidligere Ap-leder, Jens Stoltenberg holdt tale til deltakerne på AUF sin sommerleir på Utøya.

Ikke Nato-medlem

Ukraina er ikke medlem av Nato, så Nato-land er ikke sånn sett forpliktet til å blande seg inn på ukrainsk side. Noe de ikke har gjort.

– Vi har et ansvar for å støtte Ukraina, men vi har også et ansvar for å trygge alle de menneskene Nato er ansvarlig for. Det er mitt hovedansvar, og det er den jobben jeg gjør, har Stoltenberg tidligere sagt til NRK.

Nato har likevel støttet Ukraina i krigen mot Russland. Blant annet med militær og finansiell støtte til landet.

– I denne konflikten har Nato to oppgaver. Støtte Ukraina. Og hindre at krigen sprer seg til å bli en full krig mellom Nato og Russland, sier Jens Stoltenberg.

AUF-leder Astrid Hoem gav Jens Stoltenberg en god klem. Foto: William Jobling / NRK

Vil ha en verden uten atomvåpen

I sin tale, sa AUF-leder Astrid Hoem at Norge må signere FNs atomvåpenforbud.

– Atomvåpen er en trussel for alt liv på jorda, Atomvåpen gjør verden mer utrygg, sa AUF-lederen.

Stoltenberg svarer på AUFs atomvåpen-nei. Han sier at både hans og Natos mål er en verden uten atomvåpen.

– Det er som er utfordringen er hvordan vi skal komme dit.

Han mener den eneste veien til en slik verden er gjennom avtaler, som er balanserte, gjensidige og hvor man kan verifisere at landene holder seg til avtalene.

– Verden blir ikke tryggere om USA kvitter seg med sine våpen, om ikke Russland, Kina og Nord-Korea gjør det samme, og vi kan garantere det. Jeg tror på gjensidighet og verifikasjon for å få det til.

– Vi må investere mer i forsvar

Stoltenberg kommer og med en tydelig oppfordring. For å bevare freden, må vi investere mer i forsvar.

– For alt annet vi bryr oss om og brenner for, som å bekjempe klimaendringene, fjerne fattigdom i verden og skape gode rammer for at folk kan leve gode liv, det blir helt meningsløst hvis vi ikke greier å trygge freden.