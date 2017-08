Stein Erik Hagen nekter for å være en sutrende riking

– Det at jeg syter er helt misforstått. Jeg er meget fornøyd med tilværelsen, og å bo i Norge. Jeg har det utmerket, sier Hagen til NRK.

I et intervju med Dagens Næringsliv tirsdag tok industrimilliardæren Stein Erik Hagen et oppgjør med norsk skattepolitikk, som han mener gjennom formuesskatten straffer bedriftene som skaper arbeidsplasser og penger.

– Å være rik har blitt et skjellsord, lød uttalelsen.

– Det er provoserende at norske bedriftseiere, som bidrar med formidabel verdiskaping, blir behandlet som en pariakaste her til lands. Stein Erik Hagen i intervju med Dagens Næringsliv

Det kontroversielle utspillet skapte reaksjoner, og ikke minst harselering, fra meningsytrere som ironiserte over at en privilegert milliardær «syter» over å være rik i Norge.

Ifølge lederartikkelen i Bergens Tidende «roter» Hagen til skattedebatten ved å fremstille seg selv som offer. Kommentatorene maler et bilde av Hagen som danser inn i en porselsbutikk «med en elefants fintfølsomhet».

– Ikke imot å betale høy skatt

– Jeg har ikke noe imot å betale skatt og skattenivået som sådan. Det har vi vent oss til, men skatt på arbeidende kapital er feil. Det er ikke å klage, sier Stein Erik Hagen. Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

– Jeg har ikke noe imot å betale skatt og skattenivået som sådan. Det har vi vent oss til, men skatt på arbeidende kapital er feil. Dette er ikke å klage, sier Hagen til NRK etter kritikken.

Ifølge investoren bør mer av overskuddet bli igjen i bedriftene og brukes på skape nye arbeidsplasser, istedenfor til å betale formuesskatt.

Hagen mener konsekvensen kan bli at norsk næringsliv kjøpes opp av utlendinger som slipper å betale formuesskatt.

– For Norges framtid og for å utvikle et sterkt norsk, næringsliv hadde det vært bra å fjerne formuesskatten. For meg og min familie, spiller det ingen rolle. Jeg snakker ikke for min syke mor, men for landet, hevder Hagen.

– Må jo kunne gi et ærlig svar

Investoren, som har bidratt med flere millioner i støtte til regjeringspartiene Høyre og Frp, bedyrer at han ikke forventer noe i gjengjeld.

Kritikere har ment at Hagens utspill er en gavepakke til Arbeiderpartiet og svekker Høyre i valgkampen.

– Det er jeg helt uenig i, men det kommer an på øynene som ser, selvfølgelig. Jeg har fått veldig mange gode tilbakemeldinger, svarer Hagen.

– Mener du at du har blitt misforstått i det offentlige ordskiftet?

– Jeg vet ikke, men man blir jo vant til at alt blir snudd og vendt på. Alle har sin agenda og bruker dette for å få fram sine synspunkter. Det er ikke noe nytt.

Ifølge Hagen tåler han godt å stå i stormen, selv om han innrømmer at det ikke alltid er så behagelig.

– Men man må jo kunne gi et ærlig svar når man blir spurt om noe.

– Spyr av debatten

Direktør i Norsk Industri Knut Sunde mener bedriftseiere ellers i landet ikke identifiserer seg med det Hagen sier.

– Den lille rikinggjengen i hovedstadsområdet har ingen ting å gjøre med hverdagen til bedriftseiere landet rundt. De spyr av denne debatten, sier Sunde til NRK.

Han mener de fleste bedriftsledere er nøkterne.

– Private eiere som har drevet i bedriften i 50–60 år i familien identifiserer seg med de ansatte. Klubblederne vet at de er mer langsiktige enn andre type eiere. Dermed er alle opptatt av at bedriften går bra og at man ikke betaler mer i utbytte enn det man må, sier Sunde.

– De føler at den debatten som foregår ikke vedgår dem, selv om de også rammes av formuesskatten. Når små bedrifter må betale formuesskatt etter flere år med underskudd, snakker vi om aktiv dødshjelp, sier Sunde.