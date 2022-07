Statkraft taper 1,2 milliarder kroner i andre kvartal

I dag legger Statkraft, Norges største kraftprodusent, frem resultat for første halvår i 2022.

Resultat etter skatt ender på -1,2 milliarder kroner i andre kvartal.

Norges største kraftprodusent, Statkraft, oppnådde et resultat på 2,67 milliarder kroner i andre kvartal. Det er nær en halvering av resultatene i samme kvartal i fjor. Da landet resultatet før skatt 5,13 milliarder kroner.

Det svake resultatet kommer til tross for at selskapet økte inntektene med nær 10 milliarder kroner. Det skyldes urealiserte tap på nær 9 milliarder kroner.

Negative valutaeffekter under finansposter og en høy skattekostnad som følge av høye inntekter fra norsk vannkraft som er underlagt grunnrenteskatt. Resultat etter skatt var 3,6 milliarder kroner lavere enn samme kvartal i 2021, står det i børsmeldingen.

Øker inntekten

Tall viser at selskapet tjente 21,8 milliarder kroner i første halvår, ifølge en børsmelding. Det er 8,9 milliarder mer enn i samme periode året før. Dette er et rekordhøyt underliggende driftsresultat.

– Den europeiske energikrisen har økt som en følge av redusert gassforsyning fra Russland. Det har resultert i høye kraftpriser og en stor økning i Statkrafts brutto driftsinntekter, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

De viktigste driverne for denne forbedringen var betydelig høyere nordiske kraftpriser og et solid bidrag fra Markedsoperasjoner. Resultatet etter skatt hittil i år var 10,2 milliarder kroner, står det i børsmeldingen.

Den gjennomsnittlige nordiske systemprisen var, ifølge Statkraft på 121 EUR/MWh. I samme kvartal i 2021 var prisen på 42 EUR/MWh.

Statkraft står i et normalår for nær halvparten av den samlede produksjonen av strøm basert på vannkraft her til lands. De er Europas største leverandør av fornybar energi.