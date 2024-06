Per-Willy Amundsen (Frp) har meddelt nominasjonskomiteen i Troms Frp at han ønsker gjenvalg til Stortinget.

– Jeg er sterkt motivert for å fortsette arbeidet for å gjennomføre FrP-politikk til det beste for Troms, skriver Amundsen i en e-post til NRK.

Amundsen uttaler at han har ambisjon om at partiet skal kjempe om å få to representanter fra Troms ved neste valg i 2025.

– Det vil gi oss ekstra kraft til å kreve gjennomslag for våre velgere, skriver Amundsen videre.

I mars ble det kjent at Frps tidligere leder av justiskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen fra Harstad i Troms, var blitt fratatt alle verv i Fremskrittspartiet, utover det å være stortingsrepresentant frem til 31. januar 2025.

Dette etter flere ytringer på sosiale medier.

Skjermbilde «Det er som regel dere som dreper oss» Torsdag 7. mars - klokken 22:10 Skjermbilde «La oss telle dere opp ... Og sende dere ut» 7. mars - klokken 22.10 skjermdump facebook «Vi menn er ingenting, vi betyr ingenting» 8. mars klokken 02.10 - Publisert på Per-Willy Amundsens facebookside.



Støtte lokalt

Tross sterke reaksjoner fra flere, uttalte flere lokalpolitikere i Troms støtte til Amundsen.

– Dersom Amundsen ønsker å fortsette på Stortinget etter valget 2025, har han min fulle støtte, sa gruppeleder i Troms Frp, Kristian Eilertsen, til NRK.

– Han har gjort en tabbe nå, men det må være rom for tilgivelse. Han har fått en streng straff, og når han har sonet den straffen, så stiller han på lik linje som alle andre, sa leder i Troms Frp, Eivind Stene.

STØTTE: Gruppeleder i Troms Frp, uttalte tidlig at han ville støtte et eventuelt gjenvalg av Amundsen. Foto: HENRIK EINANGSHAUG/NRK

– Strengt

Per-Willy Amundsen selv betegnet utestengingen slik:

– Det var strengt, men jeg tar det til etterretning, sa Amundsen til NRK.

Amundsen uttalte tidlig at han ikke utelukket at han vil la seg renominere til det kommende stortingsvalget.

– Jeg vil snakke med mine velgere i Troms, sa han.

FORTSETTER: Per-Willy Amundsen ønsker gjenvalg på Stortinget. Foto: William Jobling / NRK

Starten på slutten

Da politietterforskningen av Amundsen ble kjent, etter at flere personer anmeldte han for hans ytringer i sosiale medier, mente redaktør i Harstad Tidende, Kjell Rune Henriksen, at saken kunne bli spikeren i kista for Amundsens politiske karriere.

– Med denne saken her er jeg ganske sikker på at nå er det slutt, sa han til NRK.

REDAKTØR: Kjell Rune Henriksen i Harstad Tidende. Foto: Henrik Einangshaug / NRK

Henriksen, som har vært redaktør i lokalavisen siden 2012, var ikke i tvil om at Amundsen har betydd mye for landsdelen.

På spørsmål om hva han trodde Amundsen ville bli husket for, dersom ytringene på Facebook ville bli slutten for Amundsen, svarte han:

– Det er litt synd, men det er den kontroversielle Per-Willy Amundsen – med de siste uttalelsene – som vil bli det folk forbinder med Per-Willy. Så glemmer man alt det gode han har gjort.