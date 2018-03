SSB: Laveste fruktbarhetstall som noen gang er målt

Fødselstallet i fjor er 2.300 færre enn året før, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Fruktbarhetstall (SFT) er et begrepet som blir brukt for å vise hvor mange barn hver kvinne føder i løpet av livet.

I fjor ble det født 56.000 barn i Norge, det gir et fruktbarhetstall på 1,62 barn per kvinne, noe som er det laveste noen gang målt her i landet.

– Det er det laveste vi har sett siden vi har registrert tall fra midten av 1800-tallet, sier Sturla Løkken, forsker i SSB til NRK.

– Det er en nedgang på 0,09 barn, som er det største vi har opplevd siden 1977, legger han til.

Spesielt viser tallene fra SSB at fruktbarheten har gått ned blant kvinner i 20-årene og økt blant kvinner som er 30 år og oppover.

Får barn senere

Tallene viser at gjennomsnittlig fødealder ved førstefødte i Norge lå på 29,3 år i fjor. Det er en økning på 0,3 år sammenlignet med 2016.

For 30 år siden lå gjennomsnittsalderen på 25 år. Ser man på tall fra 1990, viser det at gjennomsnittlig fødealder lå på 28 år.

– Vi vet ikke helt grunnene, men det kan være at man vil gjøre ferdig studier, og at flere tar høyere utdanning. Det kan også være viktig å komme inn på arbeidsmarkedet, for å få de rettighetene som følger med, sier Løkken.

Utdanning trekkes ofte frem som et bidrag til fallende fruktbarhet. Stadig flere kvinner tar lengre utdanning. I 2016 var over halvparten av norske kvinner i tidlig 20-årene i et utdanningsløp.

Kan bli konsekvenser av at det blir født færre barn

Kvinner utsetter å få barn. Det kan også ha en konsekvens for hvor mange barn man får.

– Det blir mindre barnekull. I fremtiden blir det kanskje færre som kan være med på å betale skatter og avgifter, sånn at vi kan få utbetalt pensjonen vår, sier Løkken.

Samlede fruktbarhetstall har falt i alle vestlige land.

– Siden finanskrisen har det vært en nedgang i de aller fleste landene som er med i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).

Også i Sverige og Danmark har fruktbarhetstallene falt.

Tallet faller i alle fylker i Norge, bortsett fra Buskerud. Nedgangen er størst i Telemark og Aust-Agder.