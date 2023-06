SSB: Høyeste prisvekst siden 80-tallet

Konsumprisindeksen steg 0,5 prosent fra april til mai 2023, og var i mai 6,7 prosent høyere enn for ett år siden.

Utviklingen i prisene for flyreiser og mat trekker tolvmånedersveksten opp fra april, skriver SSB.

Konsumprisindeksen er et mål på hvordan prisene i samfunnet stiger. Tallene publiseres av Statistisk sentralbyrå (SSB) hver måned.

Prisstigningen på matvarer og alkoholfrie drikkevarer er på 12,7 prosent.

Prisene på matvarer alene er 13,2 prosent høyere sammenlignet med mai i fjor.

Det er den høyeste tolvmånedersendringen som er målt for matvarer siden tidlig på 80-tallet, skriver SSB.

Konsumprisindeks (KPI) Ekspander/minimer faktaboks Viser hvordan prisene på de varene og tjenestene som private husholdninger etterspør, endrer seg. Altså viser KPI endringer i konsumprisene på varer og tjenester. Konsumprisindeksen blir vanligvis sammenlignet med konsumet året før. De varene og tjenestene som stod for den største delen av husholdningsbudsjettet får størst verdi. KPI blir ofte brukt som et mål på inflasjon. Det er Statistisk sentralbyrå som regner ut konsumprisindeksen.

Flyreiser, mat og husleie

– Prisveksten fortsetter å holde seg oppe, og vi ser at den har stabilisert seg på et høyt nivå, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB i en pressemelding.

En høy prisstigning regnes som en fare for økonomien i landet.

– Det som bidrar mest til at vi får denne oppgangen i tolvmånedersveksten er prisene på flyreiser, mat og husleier. I tillegg fortsetter prisveksten på importerte varer å være høy, trolig godt hjulpet av den svake krona, sier Espen Kristiansen.

Konsumprisindeks Månedsendring (prosent) 12-måneders endring (prosent) April 2023 - Mai 2023 Mai 2022 - Mai 2023 KPI Totalindeks 0.5 6.7 Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 2.3 12.7 Alkoholholdige drikkevarer og tobakk 0.9 6 Klær og skotøy 2.1 3.4 Bolig, lys og brensel -0.1 5 Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo -1.2 7.1 Helsepleie 0.6 3.7 Transport 0.3 7.5 Post- og teletjenester -0.2 7.1 Kultur og fritid 0.1 7.3 Utdanning 0 2 Hotell- og restauranttjenester 0.9 7.4 Andre varer og tjenester 0.2 2.6 KPI-JAE Totalindeks 0.7 6.7 KPI etter leveringssektor Varer 0.4 7.6 Tjenester 0.6 5.4 Tjenester hvor arbeidskraft dominerer 0.3 3.5

Kjerneinflasjonen (KPI-JAE), som er en viktig faktor for rentefastsettelsen fra Norges Bank, er på 6,7 prosent.

SSB tror det blir reallønnsnedgang

SSB tror at den svake kronekursen vil gi nok et år med reallønnsnedgang, altså at prisene på varer og tjenester er høyere enn lønnsøkningen.

Det vil ta lenger tid å få ned inflasjonen på grunn av den svake kronekursen. Det vil igjen føre til et år med reallønnsnedgang, spår SSB.

– Vi legger til grunn en årslønnsvekst på 5,3 prosent i år. Med en forventet inflasjon på 5,6 prosent innebærer det at reallønna faller litt i år også, sier SSB-forsker Thomas von Brasch.

Han minner om at det knapt har vært reallønnsvekst siden 2015.

Spår ytterligere to rentehevinger i år

Svak kronekurs gjør at Statistisk sentralbyrå tror at Norges Bank vil sette opp renta til 3,75 prosent i år.

– Vi anslår at sentralbanken setter opp renta med 0,25 prosentpoeng både i juni og september, slik at rentetoppen blir på 3,75 prosent i høst, sier SSB-forsker Thomas von Brasch i en pressemelding.

Etter hvert vil både høyere renter og avtakende prisvekst i utlandet bidra til å trekke prisveksten ned i Norge, mener SSB.

Ifølge beregningene vil inflasjonen falle til 3,0 prosent i 2024, og nærme seg inflasjonsmålet på 2 prosent i 2026.

– Hvis det ikke skjer flere forstyrrelser i økonomien framover, vil vi omsider også få reallønnsvekst i 2024, sier Thomas von Brasch.

Tror renten blir hevet enda mer

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 SR-Bank tror den sterke prisstigningen fører til at Norges Bank hever renten enda mer.

– Vi ser at lønnsoppgjøret ble høyere enn hva Norges Bank ventet, kronekursen er lavere og pengebruken i revidert statsbudsjett ble høyere enn forventningene til sentralbanken. På grunn av presset i økonomien, forventer vi tre renteøkninger til i 2023, slik at styringsrenten kommer opp til 4 prosent i løpet av året, sier Knudsen.

Han sier det var ventet at prisene på matvarer skulle stige.

Prisene skulle egentlig opp tidligere i år, men ble utsatt på grunn av konkurransen mellom matvarekjedene, sier han.

Ba om renteøkninger

Den kraftige prisstigningen den siste tiden bekymrer.

I går kom Det internasjonale pengefondet (IMF) med sine anbefalinger til Norge. IMF mener Norge må fortsette renteøkningene for å bremse inflasjonen.

– Det er en situasjon som ikke bare gjelder Norge. I mange land ser vi inflasjon er sterkere enn tidligere antatt. Da er det viktig å få inflasjonen ned for å ha en sunn økonomi. Og det er viktig for folk med lav inntekt at ikke inflasjonen blir for høy, sa Emil Stavrev i det internasjonale valutafondet (IMF).

Han mener Norges Bank (ved rentesetting) og regjeringen (i sin budsjettpolitikk) sammen bør gjøre det de kan for å få inflasjonen ned til målet på 2 prosent.

– Konklusjonen deres er at Norges Bank må heve renten ytterligere?

– Ja. Vår vurdering er at Norges Bank bør fortsette å stramme inn, sa Stavrev til NRK.