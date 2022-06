– Det er besluttet å iverksette etterforsking. Saken vil derfor bli overført til etterforskingsavdelingen i Spesialenheten. Det er ennå ikke avklart hvem som vil være etterforskingsleder i saken, skriver etterforskingsleder Mona Skaaden Bjerke i saksmottaket til Spesialenheten i en e-post til NRK.

Flere betjenter tok seg inn i mannens hjem for å bekrefte bruk og besittelse av narkotika. Dette er et bøteforhold.

Advokatfullmektig Wahid Shah Foto: Julia Thommessen / NRK

Mannens forsvarer Wahid Shah opplyser at det er betjenten som tok beslutningen om å ransake mannens bolig som er anmeldt og under etterforsking.

– Vi skal ta stilling til om det er andre som også skal anmeldes, sier han til NRK.

Både mannens person og bil ble ransaket uten at betjentene fant noe. Da besluttet de, uten å kontakte politijuristen først, å gå inn i huset hans.

Dommen ankes til Høyesterett

For under en uke siden ble anken til mannen, som ble dømt til 118 timers samfunnsstraff, en bot på 75.000 kroner og inndragning av førerkortet i ett år, behandlet i lagmannsretten.

I mannens hjem ble det funnet nesten en kilo cannabis, samt utstyr til å dyrke. Han har selv forklart at han dyrker cannabis til eget bruk.

Mannen ble frikjent i lagmannsretten, og alle dommerne var enige om at måten politiet fant cannabis og utstyr på var ulovlig.

Et flertall av dommerne mente derfor, etter nesten to timers drøfting, at bevisene måtte kastes.

Aktor Hulda Karlsdottir har tidligere opplyst til NRK at påtalemyndigheten vil anke saken til Høyesterett.

– Jeg tror det er viktig å få en endelig avklaring i denne saken hos Høyesterett, sier Shah.

Lagmannsretten: Brudd på menneskerettighetene

I dommen heter det at ransakingen av mannens hjem var et klart brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonen.

«Fremgangsmåten var i tråd med hva politivitnet refererte til som «gjeldende praksis hos politiet». Dermed står man i saken overfor en rutinemessig ulovlig hjemmelsbruk, der politiet, basert på etablert praksis, ikke i forkant foretar en reell forholdsmessighetsvurdering og ikke sørger for å innhente formell fullmakt», heter det i kjennelsen.

Flertallet av dommerne påpeker i kjennelsen at «en slik praksis er utilbørlig og kritikkverdig».

Samtidig mener dommerne at det ikke er den aktuelle politibetjenten som sviktet i saken.

«Hendelsen må følgelig klart ses i lys av at politiet i en rekke saker over lang tid ikke har forholdt seg aktivt til grensen for bruk av straffeprosessuell tvang overfor rusavhengige», står det i kjennelsen.