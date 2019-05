Sp: – Redd for at det blir sløst med penger

– Ambisjonsnivået i byvekstavtalene fører til for høye bompriser, sier Marit Arnstad, Senterpartiets parlamentariske leder.

Senterpartiet ønsker nå en debatt om svakhetene i ordningen med byvekstavtaler.

– Vi burde spurt oss om det er mulig å løse dette med både mindre statlige utgifter og mindre bompenger, sier Arnstad, som var samferdselsminister i 2012 og 2013.

Hva er en byvekstavtale? Ekspandér faktaboks Staten har siden 2012 hatt som mål at byområdet skal ha nullvekst i personbiltrafikken. Trafikken skal i stedet skje kollektivt, på sykkel og til fots. For å få få til bærekraftig og klimavennlig vekst i regionene, har staten inngått bymiljøavtaler og byutviklingsavtaler. Framover skal disse reforhandles til byvekstavtaler. Det er avtaler mellom nasjonale, regionale og lokale myndigheter om arealbruk og utvikling av transportsystemene. Staten bidrar med midler til kollektiv-, sykkel- og gangetiltak langs riksveg. De delfinansierer også store kollektivprosjekter i de fire største byområdene, og stasjons- og knutepunktsutvikling langs jernbanen der det er aktuelt. I dag er det byvekstavtaler for Bergen og Nord-Jæren. Trondheim og Oslo og Akershus har bymiljøavtaler som bygger på bypakkene. Bypakker er basert på bompengeinnkreving, statlige og lokale bidrag. I de nye avtalene går staten tyngre inn og investerer i kollektivløsninger. Kristiansand, Grenland, Nedre Glomma og Buskerudbyen har belønningsavtaler. Kilde: Regjeringen.no, Transportøkonomisk institutt og Cicero

Les mer: Bompengeopprøret stansar mange vegprosjekt

– Det har Marit Arnstad helt rett i. Hun slår inn åpne dører, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Jon Georg Dale er samferdselsminister for Fremskrittspartiet. Foto: Erik Waage

Dale viser til at han forrige uke sendte et brev til byområdene der han nettopp ba om kostnadskutt i prosjektene.

– Det er for dyre løsninger, noe som fører til for høye bompenger. Jeg er opptatt av å kutte kostnader, slik at vi får bompengene ned, sier Dale.

– For enkel tilgang

Arnstad er ikke mot at deler av bompengene kan bli brukt til å betale for kollektivtransport, men mener formålet med bompengefinansiering ofte blir for utydelig.

– Det er ikke lenger mulig for den enkelte som betaler bompenger å spore det konkrete prosjektet kan betaler inn til. Det er en svakhet ved ordningen som vi må drøfte, sier Senterparti-politikeren.

Hun mener flere av prosjektene i byvekstpakkene blir for store og dyre og drar fram E18 vest for Oslo og den nye ekspress-sykkelveien over Heimdalsmyra i Trondheim som eksempler.

– Man må spørre seg om det ikke er mulig å slanke noen av disse prosjektene og få gjennomført noe som er viktig og bra til en mindre penge.

– Er det blitt sløset med penger?

– Jeg er bekymret for at man kanskje har det, for tilgangen til bompenger har vært nokså enkel og da er det jo en tendens til at man gjerne ønsker å få prosjektet enda litt større og enda litt mer grandiost og at vi er for lite opptatt av nøkternheten i prosjektene, sier Arnstad.

Dale: – Frp i regjering har dempet bompengene

Samferdselsministeren vil ikke ta selvkritikk for inndrivingen av bompenger i byvekstavtalene, selv om disse har blitt økt på Solberg-regjeringens vakt.

Dale mener tvert imot at milliardbeløpene regjeringen har gitt til byprosjekter har dempet bompengebelastningen for bilistene.

– Uten Frps bevilgninger over statsbudsjettet hadde bompengene vært vesentlig høyere - også dersom Marit Arnstad fortsatt var samferdselsminister, sier Jon Georg Dale.