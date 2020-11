På Egon i Lørenskog er det koronastille. Et titalls lunsjgjester sitter spredt i lokalet. Utenfor forteller Senterpartiets nysignering Jan Bøhler om hendelsen her for over 4 år siden til partileder Trygve Slagsvold Vedum.

Tre menn gikk umaskert inn på uteserveringen og skjøt på medlemmer i en rivaliserende gjeng. Fortsatt er ingen tiltalt for skytingen.

Nasjonal satsing

– Vi kan ikke tillate at det blir gjengstrukturer som gjør utryggheten større og større for folk som bor her og opplevde denne hendelsen, eller i blokka til Jan for eksempel, sier Vedum.

Nå vil han ha en kraftig nasjonal satsing for å stoppe gjengene. En egen enhet som skal følge dem 24 timer i døgnet året rundt og gjøre gjenglivet surt.

– Vi må ha et kraftig gjengprosjekt. De må ha resurser, sier Vedum.

Han vil sette av 100 millioner kroner årlig, men sier beløpet kan bli høyere hvis det er nødvendig. Og han vil at gjengpolitiet skal være en enhet under Kripos i Oslo.

– Dette er et viktig nasjonalt spørsmål, sier Vedum.

Les også: Oslo-måling: Jan Bøhler inne for Senterpartiet

Gjengene utvider

Hittil har gjengene særlig vært sett på som et Oslo-problem. Ifølge Bøhler rekrutterer de nå flere steder i landet og. han mener det er naivt å tro at Norge ikke kan oppleve det samme som Sverige. Der har politiet rapportert at de i flere bydeler ikke har kontroll.

– Jeg mener vi har noen strukturer som ligner på dem. Vi må ta dem i tide. For selv om de jobber mer i det skjulte og det ikke er så mange dramatiske hendelser som i Sverige så er det veldig mye som skjer når det gjelder å bygge opp kontaktnett i hele landet, bygge opp kontaktnett i utlandet, sier Bøhler.

Mulig flertall

Leder i justiskomiteen, Lene Vågslid (Ap) er positiv.

Positiv: Leder i justiskomiteen Lene Vågslid støtter et dedikert gjengpoliti. Samtidig oppfordrer hun Senterpartiet å droppe planene om å ta flere milliarder fra byvekstavtalene. Foto: John-André Samuelsen / NRK

– Arbeiderpartiet mener det må gjøres langt mer i bekjempelsen av kriminelle gjenger og nettverk. Det å få på plass en dedikert spesialistenhet som jobber med gjengkriminalitet har Arbeiderpartiet tatt til orde for i mange år, sier Vågslid.

Men hun vil diskuttere om det skal være gjengenheter ute i politidistriktene, eller en sentral enhet i Oslo slik Senterpartiet nå ønsker.

Positiv: Justispolitisk talsperson Per-Willy Amundsen og Frp vil gjerne ha gjengpoliti. Foto: Torstein Bøe / NPK

– Vi kan gjerne bli enige med Senterpartiet om tiltak som styrker politiets innsats mot ungdomskriminalitet og gjengkriminalitet, sier justispolitisk talsperson Per-Willy Amundsen.

Frp har tilfeldigvis satt av akkurat samme beløp til gjengbekjempelse som Senterpartiet, 100 millioner i sitt alternative statsbudsjett. Men Amundsen mener bedre virkemidler også må til.

– Politiet trenger de maktmidlene som er nødvendig for å ha respekten i gata, sier Amundsen.

Mer byråkrati

Negativ: Justispolitisk talsperson i Høyre, Peter Frølich mener eget gjengpoliti vil gi mer byråkrati. Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

Regjeringen har nedkjempelse av ungdoms- og gjengkriminaliteten som et uttalt prioritert område, men Høyre og justispolitisk talsperson Peter Frølich synes ikke eget gjengpoliti høres lurt ut.

– Det er ikke sikkert at et spesialpoliti for enhver type kriminalitet er riktig svar. Det kan bli mye byråkrati og mye utgifter til administrasjon. Det viktigste er at vi klarer å bekjempe gjengene, og det tror jeg vi kan gjøre med dagens politistruktur, sier Frølich.