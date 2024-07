Sp-topp vil ha boplikt i Forsvaret

– Vi kan ikke ha et forsvar som er operativt fra ni til fire mandag til torsdag, sier Tvinnereim til NRK.

Hun leder arbeidet med det nye partiprogrammet til Senterpartiet, som skal vedtas på landsmøtet neste år.

Trusselbildet og det nye sikkerhetspolitiske situasjonen gjør det nødvendig å ta i bruk tøffe virkemidler for å styrke norsk beredskap, mener Sp-toppen.

– Vi må gjøre det mer attraktivt å bosette seg der man jobber. Men i tillegg må vi vurdere boplikt for Forsvarets ansatte, sånn at vi unngår denne massive pendlinga sørover, sier hun.

BOPLIKT: Det er viktig av hensyn til beredskapen at forsvarsansatte bor der de jobber, mener utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim, som leder Senterpartiets programkomité. Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

Tvinnereim mener det også kan bli nødvendig å nedjustere skattefordelene som gis til ukependlere. Det til tross for at pendlerfradraget har økt med Senterpartiet i regjering.

– Det har aldri vært intensjonen bak vår pendlerpolitikk at man skal kunne bo fra mandag til torsdag i nord og gjøre sitt arbeid i Forsvaret, for så å pendle sørover, sier hun.

Motbør

Blant ansatte og tillitsvalgte i Forsvaret møter forslaget fra Senterpartiet motbør. En av dem som er kritisk, er Håvard Setlo, som til daglig er løytnant ved panserbataljonen på Setermoen i Troms. I fem år har 31-åringen fra Sandefjord pendlet fra hjemmet i Oslo til jobben i nord.

PENDLER: Håvard Setlo har pendlet til jobber for Forsvaret i Nord-Norge i en fem års tid. Foto: Privat

– Hadde det blitt boplikt, så måtte jeg nok gått en runde eller to med meg selv. Jeg trives veldig godt på arbeidsplassen i dag, men hvis ikke jeg har muligheten til å pendle lenger, da må jeg nok revurdere det, sier Setlo.

Han forteller at han har hele nettverket av familie og venner på Østlandet.

– Jobbtilbudet for eventuelle partnere er heller ikke like godt i områdene hvor militære leirer ligger i Nord-Norge. Det gjør det vanskeligere å få folk til å flytte nordover, sier Setlo.

Sier nei

Forbundsleder Torbjørn Bongo i Norges offisers- og spesialistforbund mener Sp-forslaget vil virke mot sin hensikt. Han tror færre vil ønske seg til Forsvaret og at mangelen på nøkkelpersonell vil øke.

Torbjørn Bongo i Norges offisers- og spesialistforbund. Foto: Rebekka Ellingsen / NRK

– Det er ikke sånn at vi ikke har beredskap på en lørdag og søndag i Norge, selv om forsvarsansatte er en annen plass i landet. Så det blir litt for enkel retorikk fra Senterpartiets side, sier han.

– Forslaget er lite gjennomtenkt, sier forbundsleder Dag Stutlien i Befalets fellesorganisasjon.

Dag Stutlien i Befalets fellesorganisasjon. Foto: Øyvind Førland Olsen / BFO

– De fleste familier nå er tokarrierefamilier, hvor partner har egen karriere. Hva skal skje med partneren hvis den forsvarsansatte flytter av gårde fra der de bor? Hva med barna som må tas ut av skolen og få en ny skole et annet sted? De fleste ansatte i Forsvaret har jo en tidsbegrensning på stillingene sine på tre til fem år, og risikerer å måtte flytte ganske ofte, fortsetter han.

Positive tiltak

– Jeg forstår jo at boplikt er krevende. Men det er dessverre et tiltak som vi er nødt til å diskutere for å styrke beredskapen i nord, sier Tvinnereim i en kommentar til kritikken fra de tillitsvalgte.

– Men hvis det fører til at flere slutter, så styrker jo ikke det akkurat beredskapen?

– Nei, men vi skal også sørge for positive incentiver, som gjør Forsvaret til en attraktiv arbeidsplass. Det kan være snakk om gratis barnehage eller SFO, nedskriving av studielån og ikke minst fleksible arbeidsplasser sånn at også ektefelle eller partner også kan få en spennende jobb.

– Du snakker om beredskap, men er ikke dette egentlig distriktspolitikk?

– Nei, dette er et sikkerhets- og beredskapspolitisk forslag. Jeg tror alle som er opptatt av sikkerhet og beredskap er enig i at de som jobber for å ivareta vår sikkerhet, bør bo i nærheten av der de skal gjøre jobben sin, sier hun.

Tvinnereim sier det er for tidlig å svare på om boplikten skal gjelde for alle ansatte i Forsvaret eller bare utvalgte grupper og hvor grensen skal gå for hvor langt unna den enkelte kan bo.

– Dette skal selvfølgelig diskuteres politisk og med arbeidstakernes organisasjoner, sier Sp-toppen.