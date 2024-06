Mannskapet på KNM Utvær, en av seks norske ubåter Forsvaret som patruljerer norske farvann, er mer skjerpet enn aldri før. For mens Russland har gått til angrep på Ukraina, og Norden nå er samla under Nato, har jobben de litt over 20 ombord blir enda viktigere. For KNM Utvær er alltid klar til krig, skarpladet med flere torpedoer, i tilfelle krig. NRK ble med mannskapet på torpedoøvelse flere hundre meter under havoverflata, der de lever tett, sover lite, og er alltid klar til strid. Du trenger javascript for å se video.