Sp-topp tar til orde for Senterpartiet og Høyre i regjering

Høyre + Senterpartiet = sant – i hvert fall hvis vi skal tro Sp-topp Ivar Vigdenes.

Vigdenes er en nær venn av og mangeårig rådgiver for Sp-nestleder Ola Borten Moe, og har vært ordfører i Stjørdal i Trøndelag i fem år. Han ble valgt til ordfører i et samarbeid mellom Senterpartiet, Høyre, Frp, KrF og Venstre.

Nå mener han Sp bør kunne se til Høyre også på nasjonalt plan. Han åpner for et rødgrønt brudd og et regjeringssamarbeid med Høyre.

– Senterpartiet er et borgerlig parti

– Jeg tror et slikt samarbeid kan skje nasjonalt også, Hvis Sp får gjennomslag for sin politikk, tror jeg det kan skje, sier Vigdenes i NRKs Politisk kvarter.

– I hvert fall har Høyre og Sp vært en god match i Stjørdal i 20 år. Vi har levert god Høyre-politikk, og vi har levert god Sp-politikk, sier han og betegner samarbeidet med Høyre som veldig godt.

Vigdenes beskriver selv Sp som et borgerlig parti.

– Jeg mener Sp er et borgerlig parti, men som også har mulighet til å samarbeide i den andre retningen. Men det viktige er at vi er et selvstendig parti som går til valg på egen politikk. Vi må ha så høye ambisjoner for eget parti at vi tar mål av oss å kunne styre flere kommuner og ta ledelsen med ulike partier, der hvor det tjener vår politikk best, sier han.

– I Stjørdal har vi vært et godt korrektiv, for der har vi samarbeidet med Høyre. Det har vært bra i en periode hvor vi har samarbeidet til venstre nasjonalt. Jeg stoler på at Trygve Slagsvold Vedum (partileder) og Marit Arnstad (parlamentarisk leder) gjør kloke vurderinger i Oslo-gryta, men det er også viktig å demonstrere at Sp kan hente støtte i ulike retninger for å få gjennomslag for vår politikk.

PÅ TURNÉ: Med ett år igjen til kommune- og fylkestingsvalget har statsminister Erna Solberg vært på storbyturné denne uken. Hun besøkte blant annet HV 12 garnison på Værnes, hvor hun ble møtt av Stjørdal-ordfører Ivar Vigdenes (t.v.). Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Erna Solberg åpnet for mer Sp-samarbeid

Da statsminister og Høyre-leder Erna Solberg besøkte Tromsø tidligere denne uken, ville hun ikke snakke om Senterparti-samarbeid i en nasjonal kontekst. Hun var imidlertid åpen for å styre flere storbyer med den gamle regjeringspartneren.

– Det er fritt frem for å finne lokale løsninger, så lenge vi som parti kan stå inne for den politiske kursen, sa Solberg til NRK.

Til VG sa Solberg at hun mener det er mye som forener Høyre og Senterpartiet.

– Jeg synes samarbeid med Senterpartiet både er naturlig og spennende, og jeg anbefaler alle våre politikere å ta en kaffekopp med Senterparti-ledere lokalt i våre kommuner for å diskutere politikk og muligheter før kommune- og fylkestingsvalget neste høst.