Sp krever pelsdyr-forbud utsatt etter Mattilsyn-skandale

Reaksjonene har vært mange og sterke etter avsløringen om en feilaktig rapport av Mattilsynet etter tilsyn hos en pelsdyrbonde.

I rapporten skrev blant annet Mattilsynet at pelsdyrene var utsultet og dehydrert, noe som i etterkant har vist seg å være feil.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) har nå innkalt til møte med det statelige organet fordi hun mener det er svært mange spørsmål som er ubesvarte i denne saken. Hun håper at denne rapporten full av feil, er et engangstilfelle, men sier dette er et av punktene hun vil til bunns i.

Senterpartiet mener samtlige rapporter fra Mattilsynet bør granskes for å se om det finnes flere rapportene omkring pelsdyr som er feilaktige.

– Jeg synes det ikke er så veldig liberalt å forby produksjon av en vare man skal kunne omsette lovlig i Norge. Dette er et næringsforbud og da må grunnlaget være urimelig godt. Derfor ble jeg veldig bekymret når man får en rapport fra Mattilsynet som antagelig er falsk, sa Marit Arnstad (Sp) under Politisk kvarter tirsdag.

Denne saken blir også tema på kveldens Debatten som sendes på NRK1 klokken 21.20.

Arnstad sier hun er bekymret etter avsløringen om en feilaktig rapport fra Mattilsynet. Foto: Audun Torsdalen / NRK

– Alvorlig avsløring

Hun mener pelsdyr-forbudet bør utsettes til man har foretatt en gransking. Regjeringen varsler at den vil gjennomføre en styrt avvikling av pelsdyrnæringen innen 2025.

– Vi har god dyrevelferd i Norge og vi har høy tillit til Mattilsynet. Når sånne rapporter dukker opp, mener jeg det er grunnlag for å granske de øvrige rapportene til Mattilsynet og se om det foreligger et sviktende grunnlag for en del av de avgjørelsene de har tatt. Det er klart Mattilsynets rolle har spilt en rolle i diskusjoner omkring pelsdyrnæringen, sier Arnstad.

Statssekretær Sveinung Rotevatn (V) mener på sin side at rapporten har lite å si for det politiske grunnlaget for avgjørelsen om å avvikle næringen.

– Det er en alvorlig avsløring, men det er ikke en alvorlig pelsdyr-politisk sak, det er en alvorlig forvaltningssak. Det er jo ikke slik at denne rapporten utgjør grunnlaget for at Stortinget har bestemt at vi skal avvikle pelsdyrnæringen i Norge. Det grunnlaget ligger i mange tiår med forskning og en etisk erkjennelse om at det å ha villdyr i små bur ikke er forenlig med god dyrevelferd, sier Rotevatn.

Rotevatn kaller avsløringen en alvorlig forvaltningssak, men avviser at den kan knyttes opp mot pelsdyr-forbudet regjeringen går inn for. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

Arnstad er enig at det er en alvorlig forvaltningssak, men uenig i at det ikke kan knyttes opp mot pelsdyrproblematikken.

– Nå som vi er midt i behandlingen av et næringsforbud i Norge, så synes jeg faktisk at vi skal ta oss tiden til å granske de rapportene som Mattilsynet har kommet med og se på den forvaltningsmessige biten før man gjør et vedtak omkring denne saken. Det fortjener de som er utøvere av denne næringen her, sier hun.

– Uanstendig

Arnstad mener også at kompensasjonsordningene til pelsdyrnæringen, er uakseptabel. Kompensasjonen fra staten ligger nå på 500 millioner kroner – langt mindre enn næringen mener det vil koste å legge ned farmene.

– Dette dekker ikke engang gjelden som pelsdyrfarmene har pådratt seg gjennom årene. En næring skal ikke behandles dårlig av staten selv om den er liten. Denne erstatningen er skammelig dårlig, etter min mening, sier Arnstad.

– Er ikke det i praksis å sette mange familier i økonomisk ruin som dere legger opp til her, Rotevatn?

– Vi må selvfølgelig se på hvert enkelt tilfelle. Men de skal få en anstendig kompensasjon, så er det opp til Stortinget å se hvor denne listen skal ligge, sier Rotevatn.