– Liv Berit Borge, Hanne Merethe Englund, Gun Marith Madsen, Andréa Meyer, Gunnar Erling Sauve ble plutselig revet bort fra oss på en svært brutal måte. Fem familier har mistet sine nærmeste. Tre ble skadet og flere måtte løpe bort fra gjerningsmannen for å redde sitt liv. Mange naboer og venner er dypt berørt, sa prost Roar Tønnessen innledningsvis og fortsatte:

– Vi står sammen i fortvilelsen over det vi har opplevd og alt det har kostet. Vi står også sammen overfor de destruktive kreftene vi har opplevd her.

Gudstjenesten ledes av sogneprest Reidar Aasbø, i tillegg medvirker biskop Jan Otto Myrseth, prost Roar Tønnessen, kirkens kantorer med lokale krefter og musikere.

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit deltar og ankom kirken litt før klokken 11.

Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette-Marit i Kongsberg kirke under gudstjenesten. Med Kongsberg-ordfører Kari Anne Sand (t.h) og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl. Statsforvalter i Oslo og Viken, Valgerd Svarstad Huagland, helt til venstre i bildet. Foto: Terje Pedersen / NTB

Også justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) er blant dem som deltar i gudstjenesten etter det tragiske angrepet der fem tilfeldige mennesker ble drept onsdag kveld.

Etter sørgemarkeringen i kirken vil det holdes kirkekaffe på rådhuset i Kongsberg der kronprinsparet også vil delta.

Sørgegudstjenesten holdes i kirken i Kongsberg til minne om de som døde i angrepet onsdag. Foto: Morten W. Røkeberg / NRK

Folk strømmet til kirken

I timen før gudstjenesten har folk strømmet til kirken for å minnes dem som har gått bort. Det er en stor kirke med plass til over 2.000 mennesker. Inne i kirken er salen fullsatt.

Folk har kjent på en engstelse, vært sinte og redd i Kongsberg. Mennesker NRK har snakket med i byen i forkant av gudstjenesten, sier det blir fint å møtes på denne måten. Et fellesskap i sorgen for å minnes dem som har gått bort.

– Sorg er den nødvendige smerten vi får når vi mister våre kjære. Det kan ta tid før sårene gror, og vi må hjelpe hverandre slik at sårene kan få mulighet til å gro. Det er alles oppgave, sa Tønnessen.

Folk har strømmet til kirken for å minnes dem som har gått bort. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Håp trives best i fellesskapet

Også biskop Jan Otto Myrseth la vekt på at Kongsbergs innbyggere må finne sammen og hjelpe hverandre å komme gjennom denne tunge tiden.

– Vi søker sammen her fordi vi trenger hverandre. Trenger påminnelsen om at vi hører sammen. Særlig når vi har stått ansikt til ansikt med dødens mørke, sa han.

– Den viktigste tjenesten vi kan gjøre for hverandre er å være der. Være til stede. Sitte ved bordet, kanskje taust, lyttende, ventende. Mens lyset er tent.

Han fremhevet håpet, og ba de fremmøtte om å ikke resignere, men gi håpet næring.

– Håpet trives best i fellesskapet, mens håpløsheten har best vekstvilkår i ensomheten og isolasjonen, sa han.

Nødetatene i Kongsberg tente lys for de døde under gudstjenesten. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Norge viser seg fra sin beste side

Til stede under gudstjenesten var også Oussama Tlili, leder for moskeen i Kongsberg. Han sa at når slike tragedier rammer «tilfeldig, brått og brutalt» blir ord fattige for å utrykke sørg og følelser.

– Vi forstår fortvilelsen og vi forstår maktløsheten og vi forstår at det hele føles meningsløst, sa han.

Tlili påpekte at Norge dessverre har opplevd tragedier tidligere, og vist seg fra sin beste side i ettertid.

– Slik ble det også denne gangen, sa han og fortsatte:

– Jeg personlig har fått mange støttemeldinger og telefoner fra folk jeg kjenner og folk jeg ikke kjente fra før. Man kunne føle på varmen, medfølelse, trøst og solidaritet.

Deretter ble det tent lys for hver og en av de døde. Dette ble gjort av nødetatene i Kongsberg som måtte håndtere angrepet.