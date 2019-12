– Jeg synes det er problematisk at man arrangerer skolegudstjeneste i skoletiden. Religion og tro er en privatsak, og gudstjeneste kan folk holde på med på fritiden. Det er ikke noe en offentlig skole skal drive med.

Det sier leder i Unge Venstre, Sondre Hansmark. Han mener Norge skal være et sekulært samfunn som ikke favoriserer én tro eller ett livssyn fremfor andre. Det mener han vi i praksis gjør når skolene blir oppfordret av regjeringen til å arrangere skolegudstjenester i forbindelse med jula.

– Dette må man kutte ut. Man må slutte å prakke på elevene religionsutøvelse i skoletiden. Det hører fritiden til, sier Hansmark.

Pilene peker nedover, bortsett fra for skolegudstjenestene

Ifølge lederen i Unge Venstre er det et paradoks at de fleste piler peker nedover for Den norske kirke, bortsett fra på ett punkt: skolegudstjenestene.

Det bekreftes også av offentlig statistikk hos Statistisk sentralbyrå (SSB). Der er det nedgang i samtlige statistikkområder rundt deltakelse de siste tre årene.

Antall medlemmer har hatt en nedgang på 74.509

Antall døpte har hatt en nedgang på 5519

Antall konfirmerte har gått ned med 4279

Kirkelige vigsler har hatt en nedgang på 786

Antall gudstjenester har gått ned med 1512

Deltakere på gudstjenester totalt har stupt med 451.839

Også målt i andel av befolkningen, er samtlige tall røde.

Forslaget får imidlertid de andre regjeringspartiene til å gå i svart.

H og Frp: – Kristendommen i særstilling i Norge

Roy Steffensen (Frp) leder utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Han og komitémedlem Mathilde Tybring-Gjedde (H) er alt annet enn imponert over forslaget til Unge Venstre.

KRISTENDOMMEN I SÆRSTILLING 1: Mathilde Tybring-Gjedde fra Høyre sitter i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Foto: Olav Juven / NRK

– Det er naturlig at kristendommen har en særstilling i Norge. Den er innvevd i vår kultur, vår filosofi og vår litteratur, sier Tybring-Gjedde og fortsetter:

– Dette er misforstått toleranse. Jeg mener skolegudstjenester utelukkende er positivt. Det har lang tradisjon og gir elever mulighet til å lære mer om hvordan julen markeres i Norge.

Det er Steffensen helt enig i.

KRISTENDOMMEN I SÆRSTILLING 2: Roy Steffensen (Frp) leder utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Foto: Frp

– Kristendommen har sterke røtter i Norge. Som samfunn mener jeg det er viktig at de som vokser opp her får lære mer om kristen kulturarv og våre tradisjoner. Skolegudstjenesten gir innblikk og innsikt i vår kristne kulturarv. Dette mener jeg er uproblematisk, og for dem som ikke ønsker å delta, er det fullt mulig å søke fritak, sier Steffensen.