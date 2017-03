Solberg vil ikke frigi kritisk rapport om samfunnssikkerhet

Dermed er det stor fare for at Stortingets høring kommende mandag og tirsdag om rapporten delvis må skje bak lukkede dører, skriver VG.

– Det er sterkt beklagelig at offentligheten ikke får et bredere innsyn i forhold som har stor betydning for befolkningens sikkerhet, og som Riksrevisjonen mener er kritisk for liv og helse, sier Martin Kolberg (Ap), leder i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Rapporten som Riksrevisjonen sendte til Stortinget i oktober i fjor er gradert og dermed hemmelig etter sikkerhetsloven. Men i et ugradert sammendrag var Riksrevisjonens konklusjon svært kritisk for forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) og tidligere justisminister Anders Anundsen (Frp) sin del.

Siden oktober i fjor har komiteen forsøkt å få nedgradert deler av rapporten. I vinter laget riksrevisor Per-Kristian Foss et nytt sammendrag, men de to departementene nektet fortsatt å fjerne hemmeligstempelet.