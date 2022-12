– Jeg tenker at man skal gjøre et grundig og forsvarlig arbeid, og da vil neste år gå med på å lage det erstatningskravet. Det sa Kristiansens forsvarer Bjørn André Gulstad torsdag.

Gulstad sier at det er snakk om flere titalls millioner.

– En del går på oppreisningen. En annen del går på det økonomiske tapet. Og i de forskjellige delene der så er det mange underposter som i sum skal begrunne det totale kravet, forklarer Gulstad til NRK om hvorfor prosessen med å finne riktig erstatningssum vil gå for seg over en såpass lang periode.

Oppreisingen er den delen av erstatningssummen som ikke omhandler de direkte økonomiske konsekvensene dette har hatt for Kristiansen.

– Stort erstatningskrav er selvsagt

– Jeg tenker det er naturlig at han får erstatningen så fort som mulig, og eventuelt at det blir utbetalt noe på forhånd om det er nødvendig. Det praktiske rundt dette må vi komme tilbake til.

Det sa justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) på Nyhetsmorgen fredag.

Det ligg hos Statens sivilrettsforvaltning å behandle erstatningssaken, så Mehl vil ikke spekulere i beløp.

– Men at det kommer til å bli et stort erstatningskrav i den saka, det ser jeg på som selvsagt og det skulle bare mangle.

Justisminister Emilie Enger Mehl ser på dette som norgeshistoriens største rettsskandale. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

400 kroner døgnet

Forsvarer Gulstad forklarer at den standardiserte delen av dette går ut på at man skal få 400 kroner i døgnet for hvert døgn man urettmessig har sittet i fengsel, men at dette vil bli høyere i saken til Kristiansen.

– (400 kroner døgnet) er ikke rare oppreisinga når de har ødelagt halve livet ditt, sier han.

– Men hvordan kan man gå frem for å sette en pengesum på det å for eksempel ikke kunne starte et familieliv?

– Det samme spørsmålet stiller jeg, og derfor tenker jeg at det er bedre at man betaler ut 10 millioner for mye enn en million for lite, svarer Gulstad.

Forsvarer Gulstad sier at denne jobben vil være omfattende og involvere flere sakkyndige grupper.

– Hvor stort vil dette «teamet» være?

– Det blir i hvert fall jeg og Brynjar Meling. I tillegg vil det være kanskje en til to advokatfullmektiger, en sekretær, så kommer ekstern hjelp i tillegg, svarer forsvareren.

Her nevner han økonomer som en av de sakkyndige gruppene.

– Vi må se på om statsforvalteren er villig til å betale for at flere advokater, sekretær, økonomer og sakkyndige skal gjennomgå dette. Det vil koste mye, og ta mye tid, sier Gulstad.

Må leve på utbetalinger fra NAV

Etter at Viggo Kristensen ble sluppet fri fra forsvaringsdommen i fjor sommer har 43 år gamle Kristiansen bodd hjemme hos sine foreldre i Kristiansand.

Forsvarer Arvid Sjødin under behandlingen av Kristiansens gjenåpningssak i Borgarting lagmannsrett. Foto: Lise Åserud / NTB

Forsvarer Arvid Sjødin forklarte i pressekonferansen at Kristiansen til tross for å ha mottatt flere jobbtilbud i perioden som fri mann, ikke har sagt ja til dette ettersom det han ville tjene ville gått til å betale erstatningskravet fra dommen i 2001.

Han har dermed måtte leve på utbetalinger fra NAV til å dekke husleie og livsopphold.

– Men slik kan det ikke fortsette, sier forsvarer Gulstad.

Vil søke om forskudd

Han forklarer at de vil søke om et forskudd av et betydelig beløp slik at Kristiansen kan få kjøpt en leilighet og komme i gang med livet på vanlige vilkår.

– Skal man få på plass et forskudd, på for eksempel 5 millioner kroner, så må man jo ganske raskt begynne på det.

Ifølge jusprofessor ved Politihøgskolen, Morten Holmboe, bør ikke et forskudd på 5 millioner kroner være problematisk å gjennomføre.

– Det er ingen grunn til at det skal gå et år før han får noen penger og får komme i gang med livet sitt, sier Holmboe.

– Jeg tror faktisk jeg kan si at den (summen) åpenbart ikke er for høy. Det er jo bare en brøkdel av det erstatningen vil måtte bli, så det høres helt rimelig ut, legger han til.

– Det er helt åpenbart at det blir en stor erstatning, forteller jusprofessor Morten Holmboe. Foto: Rahand Bazaz / NRK

Kan bli Norges største erstatningssak

Det er to andre erstatningssaker ekspertene gjerne trekker frem for å sammenligne.

Dette er Liland-saken fra 90-tallet og erstatningssaken til Fritz Moen på 2000-tallet.

I 1970 ble Per Kristian Liland dømt til 21 års fengsel for drap på to menn. Liland ble frikjent for drapene i 1994, og året etter ble han tilkjent 13,47 millioner kroner i erstatning. Summen ville i dag tilsvart over 25 millioner kroner.

Fritz Moen ble uskyldig dømt for drap på Sigrid Heggheim og Torunn Finstad. I 2008, tre år etter sin død, ble han tilkjent det som var norsk rettshistories største oppreisning. I forlik tilkjente staten Moens dødsbo 20 millioner kroner i erstatning. I dag ville summen hatt en verdi på 28,5 millioner kroner.

Forsvarer Gulstad mener det både er likheter og ulikheter mellom Kristiansens sak og disse sakene.

– Det som skiller denne fra for eksempel Fritz Moen-saken er jo at Viggo Kristiansen var en veldig ung gutt da han ble urettmessig anklaget for dette. Og at det har fått ekstra store konsekvenser for han nettopp fordi det var i starten av livet, da han skulle bygge det fundamentet som vi andre tar med oss.

Jusprofessor Morten Holmboe mener erstatningssaken mot Viggo Kristiansen kan bli den største i norgeshistorien.

Han sier det ville vært arrogant av han å gjette på erstatningssummen ettersom forsvarerne skal jobbe med dette over lang tid.

På spørsmål om å se erstatningssummen opp mot det som ble utbetalt i Liland- og Moen-saken, mener han likevel den kan bli minst like høy.

– Det kan jo være argumenter for at det vil bli enda mer også. Selv om det var forferdelige handlinger de ble uriktig dømt for, så er det nok enda verre å bli uriktig dømt for Baneheia-saken med to små jenter som både er voldtatt og drept.

Han legger videre til det at Kristiansen både sonet lengre enn Moen og Liland.

– Vi snakker om beløp i hvert fall opp mot 25–30 millioner, og det kan fort bli mer også.