Smittet helsetopp møtte på jobb: – Følte jeg forårsaket veldig mye problemer

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Alle toppene i Helse-Norge ble i mars satt i karantene etter å ha vært i møter med koronasyke Geir Stene-Larsen.

Den assisterende direktøren i Helsedirektoratet måtte tåle kritikk etter at han hadde fått unntak fra karantenebestemmelsene, og deltatt på møter med blant andre helsedirektør Bjørn Guldvog og Camilla Stoltenberg som leder Folkehelseinstituttet.

Stene-Larsen kom hjem fra ferie tirsdag 10 mars. Torsdag 12. mars ga Helsedirektoratet råd til den norske befolkningen om at alle som hadde vært på utenlandsreise utenom Norden skulle ha hjemmekarantene i 14 dager.

Tiltaket hadde tilbakevirkende kraft, men helsedirektør Bjørn Guldvog besluttet samme dag at Stene-Larsen ikke skulle ha karantene fordi hans funksjon i direktoratet ble ansett for å være kritisk.

Fredag 13. mars tok han testen som viste koronasmitte.

– Det var veldig ubehagelig på den måten at jeg følte jeg forårsaket veldig mye problemer. Det var jo litt tøft, erkjenner Stene-Larsen i dag.

Tror han ble smittet i Norge

– Sannsynligvis ble jeg smittet i Norge, for jeg følte meg syk da jeg landet i Spania. Men jeg tenkte ikke mer på det. På det tidspunktet var det ikke utbredt smitte i samfunnet, verken i Norge eller Spania, sier Stene-Larsen, som var på en ferietur sammen med kona.

Hun var trolig også smittet, men med svake symptomer.

– Jeg oppfattet det som en vanlig forkjølelse, og hadde ingen tanker om at det var noe annet enn det. Jeg hadde litt vondt i halsen og litt tett i nesa, men det var over i løpet av noen dager, sier Stene-Larsen, som poengterer at andre kan bli alvorlig syke.

Etter ti dager i Spania ble han kalt hjem.

Stene-Larsen, som til vanlig er ekspedisjonssjef i Folkehelseavdelingen til Helse- og omsorgsdepartementet, gikk rett inn i kriseutvalget som jobber med å bekjempe koronapandemien i Norge.

Testen, som bare ble tatt for sikkerhets skyld tre dager etter hjemkomst, bekreftet koronasmitte. Stene-Larsen innrømte at det var veldig beklagelig da helsetoppene havnet i karantene i den kritiske fasen av epidemien.

Han vet fortsatt ikke hvor, når og av hvem han ble smittet.

– Er det noe dere kunne gjort annerledes for å hindre at dere kom i den situasjonen?

– Det vil det alltid være, men det er vanskelig å si ut fra hvordan vi oppfattet bildet på den tiden, uten særlig smitte i Norge eller Spania. Så var det kritikk for at det ble gjort fritak fra karanteneplikten, men da hadde jeg allerede vært på jobb i tre dager, svarer Stene-Larsen.

Mener de ble mer effektive

En måned senere mener han at møtene ble mer effektive.

– Akkurat da det skjedde, lurte sikkert mange på hvordan dette skulle gå. Men min erfaring er at det gikk forbausende bra. For egen del synes jeg at møtene ble mer effektive.

– Fordi man ikke har tid til small talk?

– Det er mye høyere terskel for å bli møteplager når man må be om ordet på et telefonmøte eller skypemøte. Du slipper å forflytte deg fysisk fra det ene til det andre, og møtene starter og slutter på sekundet.

Han tror dette vil føre til endringer i arbeidshverdagen også i bedrifter.

– Jeg tror denne pandemien vil ha som resultat at vi endrer arbeidsmåter og blir mer effektive i fremtiden, sier Stene-Larsen.