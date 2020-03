Da Geir Stene-Larsen, som er ekspedisjonssjef i Folkehelseavdelingen til Helse- og omsorgsdepartementet, kom hjem fra reise til Spania tirsdag, gikk han rett inn i kriseutvalget som jobber med å bekjempe koronapandemien i Norge.

Helsedirektøren ga både Stene-Larsen og én annen medarbeider som hadde vært på reise til USA unntak fra karantenebestemmelsene slik at de kunne være med i arbeidet.

I kriseutvalget sitter blant annet Guldvog, som leder Helsedirektoratet, og Camilla Stoltenberg som leder Folkehelseinstituttet.

Under pressekonferansen med statsminister Erna Solberg fikk hun spørsmål om opphevelsen av unntaket, men ville ikke kommentere det.

Aftenposten skrev om saken først.

Testet først tre dager etter hjemkomst

Guldvog sier at karantenebestemmelse ikke var iverksatt da Stene-Larsen kom hjem fra Spania tirsdag og begynte arbeidet i kriseutvalget.

To dager senere, torsdag, innførte helsemyndighetene de mest inngripende tiltakene gjort i Norge i fredstid. Ett av tiltakene var å pålegge alle som hadde vært i utlandet utenfor Norden hjemmekarantene.

Det ble presisert at tiltaket hadde tilbakevirkende kraft.

For Stene-Larsen ble det gjort unntak.

– I de nye karantenebestemmelsene ble det gitt mulighet for unntak for virksomhetsledere av kritiske samfunnsfunksjoner. I denne situasjonen hvor helsedirektoratet har fattet vedtak som er de mest omfattende som vi har hatt i Norge i etterkrigstiden, så hadde vi behov for all den kraften vi kunne fra ledersiden for å håndtere den situasjonen. Dette ble drøftet med blant annet departementet som var enig i denne vurderingen, sier Guldvog til NRK.

Etter dette var Stene-Larsen med på flere møter. Til tross for sin sentrale posisjon i smittevernarbeidet, ble han ikke på noe tidspunkt testet for korona.

Først fredag tok Guldvog initiativ til at Stene-Larsen skulle testes. Da viste testen at han var koronasmittet. Dermed måtte både Guldvog og Stoltenberg, de to mest sentrale personene for å begrense koronapandemien i Norge, sendt i karantene.

Kaller hendelsen «kjedelig»

– Hvorfor var det så viktig å gi akkurat disse to unntak fra karantenebestemmelsene, når både Stoltenberg og du klarer å lede operasjonen hjemmefra?

– Dette var et helt spesielt tidspunkt. Det var i timene etter at vi hadde iverksatt de mest kraftfulle vedtakene i det norske samfunn, og vi trengte all den arbeidskraften vi hadde for å håndtere alle konsekvensene i etterkant.

– Hvorfor kunne de ikke gjort dette hjemmefra i karantene?

– Det er veldig vanskelig å få til i en så kaotisk situasjon som det vi befant oss i torsdag kveld og fredag formiddag.

– Gjør dere som sitter i kriseutvalget noe fysisk som dere må gjøre sammen, eller kunne det de to som fikk unntak fra karantenebestemmelsene gjort dette gjennom for eksempel en videokonferanse?

– Det er naturligvis slik at mye kan gjøres med videokonferanser, men i akkurat denne situasjonen og i denne fasen mente vi at det var riktig å gjøre unntak for dette.

– Hva tenker du om dette i ettertid?

– Jeg tenker at dette er svært kjedelig. Men jeg tror også det viser at det å lage 100 prosent løsninger som alltid vil gi oss det beste resultatet ikke er mulig. Vi lever med en betydelig risiko. Jeg vet at det er mange andre virksomheter som sitter i den samme veldig krevende situasjonen som vi gjør, og vi får ta vår del av ansvaret og følge de bestemmelsene vi nå også har gitt til de øvrige. Jeg vil understreke at akkurat i denne overgangsperioden var vi nødt til å gjøre unntak.

– Hvordan tror du dette oppfattes av andre som er pålagt karantenereglene?

– Jeg tror dette sikkert vil drøftes flere steder, men det er slik at det er flere virksomhetskritiske områder som nok har gjort de samme vurderingene i de siste par døgnene, sier Guldvog.