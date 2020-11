Smitte på eldresentre i Viken bekymrer Helsedirektoratet

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi vet at dødeligheten ved covid-19 er høy blant eldre på sykehjem, derfor er det bekymringsfullt hver gang det kommer smitte inn på nye sykehjem.

Det skriver assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad om smittesituasjonen på eldresentre i Viken fylke i en e-post.

15 dødsfall i Viken

Bare den siste tiden har NRK skrevet om 15 dødsfall blant eldre i Norges største fylke. Villa Skaar Valstad er blant sykehjemmene som er hardest rammet. Der har totalt åtte beboere dødd av viruset i løpet av de siste to ukene.

– Sykehjemmet er nå en veldig tøff arbeidsplass og et veldig tøft sted å være for beboerne, sier kommuneoverlege i Eidsvoll, Carl Magnus Jensen.

Søndag kveld døde en kvinne i slutten av 80-årene.

– Det er også tøft for de pårørende. Dette har vært en enorm belastning, sier Jensen.

Samtidig er det registrert ett dødsfall ved et sykehjem i Eidsvoll, tre dødsfall i Bærum og fire døde på Romerike. Det vil si at det er registrert 15 dødsfall blant eldre i Viken i løpet av kort tid.

Innsatsen vi gjør nå for å presse smitten tilbake vil gjøre det mulig for oss å leve mer normale liv inn mot julen og vinteren. Espen Rostrup Nakstad / Assisterende direktør i Helsedirektoratet

– Når smittenivået er høyt i samfunnet, øker også sannsynligheten for at ansatte eller besøkende trekker med seg smitte inn på sykehjem. Der er dessverre vanskelig å unngå det helt, selv om smittevernet er godt, skriver Nakstad.

Han skriver at direktoratet nå ser tegn til at smitteøkningen i Norge har begynt å flate ut, men at det er store lokale forskjeller.

– Vi er helt avhengige av at smitten begynner å minke etter hvert og håper det vil skje de kommende ukene i kommuner som har iverksatt kraftige smittebegrensende tiltak, skriver Nakstad.

Sveriges statsminister med historisk koronatale

Søndag kveld holdt Sveriges statsminister Stefan Löfven en historisk tale til det svenske folk. Der sa han blant annet:

– Det vi som land gjør feil nå, kommer vi til å måtte lide for siden. Det vi gjør rett nå, vil vi få glede av senere. Det vi gjør nå vil påvirke hvordan Lucia- og julefeiringen vil se ut. Hvem som fortsatt kommer til å være med oss til jul. Det kan lyde hardt og brutalt, men det er akkurat så hard og brutal virkeligheten er.

Det er Nakstad enig i.

– Det er slik også i Norge at den innsatsen vi gjør nå for å presse smitten tilbake vil gjøre det mulig for oss å leve mer normale liv inn mot julen og vinteren. Det er også veldig avgjørende at vi lykkes, nettopp for å kunne avvikle de mest inngripende smitteverntiltakene raskest mulig. Gevinsten er stor om vi får slått smitten kraftig ned igjen, skriver Nakstad.