– I kveld vil jeg si noen ord som jeg vil at dere bærer med dere inn i vintermørket. I løpet av dette året har verden blitt forandret foran øynene våre.

Slik begynte Sveriges statsminister Stefan Löfven sin en ekstraordinære tale til folket. En slik tale til folket har bare skjedd tre ganger tidligere i svensk historie.

Årsaken er koronasituasjonen i Sverige.

Statsministeren sa at både Sverige og hele verden har blitt stilt overfor en gigantisk utfordring på grunn av pandemien, og at alle har måttet avstå fra mye man holder kjært.

– Og i kveld, sent i november året 2020 er det tydelig at det kommer til å drøye før vi kan vende tilbake til det normale. Derfor kommer jeg nok en gang til å be dere om noe veldig vanskelig, men helt nødvendig, sa Löfven.

Han sa at nedgangen i smitte landet opplevd i sommer var en liten pause, og at pandemien nå er på full vei tilbake hos våre naboer i øst.

– Menneskers helse og liv er fortsatt i fare, og faren øker. Stadig flere smittes, stadig flere intensivplasser brukes til å pleie veldig syke covid-pasienter, stadig flere dør.

Löfven: – Det vi gjør feil nå, får vi lide for siden

Löfven ba det svenske folket huske at mer enn 6.000 mennesker allerede har dødd av korona i Sverige. Han sa også at rundt hver eneste som har dødd, finnes det noen som har mistet en forelder, et elsket barn eller en elsket venn.

Den svenske statsministeren ba også folk om å huske overarbeidede helse- og pleiearbeidere som sliter dag og natt for å pleie syke.

– Det vi som land gjør feil nå, kommer vi til å måtte lide for siden. Det vi gjør rett nå, vil vi få glede av senere. Det vi gjør nå vil påvirke hvordan lusia- og julefeiringen vil se ut. Hvem som fortsatt kommer til å være med oss til jul. Det kan lyde hardt og brutalt, men det er akkurat så hard og brutal virkeligheten er.

Löfven sa at for mange i Sverige har slurvet med smittevern gjennom høsten, men at dette nå har begynt å bedre seg igjen.

– Men alle må gjøre mer. Treff kun mennesker du bor med. Om du bor alene, velg en eller i høyden to venner å omgås, men fortsett å holde avstand. Bli hjemme ved minste symptom og vask hendene ofte og nøye. Du som arbeidsgiver, om det går, gjør det mulig for dine arbeidstakere å jobbe hjemmefra, sa Löfven før han fortsatte:

– Til deg som synes alt er mørkt nå. Situasjonen er ikke håpløs. Sverige er prøvet, men Sverige kommer til å stå seg.

Tror det blir verre

I en pressemelding før talen, sa Löfven følgende:

– Sverige er hardt prøvet, og det skal bli verre. Jeg vill oppfordre det svenske folket til å gjøre sin plikt for å minske smittespredningen.

Ifølge den svenske avisen Aftonbladet er det registrert nær 210.000 smittede i Sverige. 6.406 skal ha dødd i pandemien. Ifølge statistikk fra Johns Hopkins University og Worldometer har Sverige 63,4 døde per 100.000 innbyggere. Det plasser landet på en 21. plass av alle land i verden. Avisen Expressen skriver at antallet koronasmittede har økt gjennom høsten. Sist uke ble det rapportert 31.400 nye smittede, en økning på 24 prosent fra uken før.

Samtidig har Sverige har fått bunnkarakter i en rapport fra OECD om hvordan land i Europa har håndtert pandemien. Organisasjonen har gransket 31 europeiske land. Det melder SVT.