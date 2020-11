Nytt dødsfall på sykehjem i Eidsvoll

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Totalt har åtte beboere dødd av viruset på sykehjemmet de siste to ukene.

Én beboer ved et annet sykehjem i Eidsvoll er også død.

På sine nettsider skriver sykehjemmet følgende:

«Villa Skaar Valstad kan dessverre melde om nytt dødsfall på sykehjemmet. Avdøde er en kvinne født i 1931. Våre tanker går til avdødes familie og venner.»

22 av 23 beboere ved sykehjemmet ble på kort tid smittet av koronaviruset i begynnelsen av november. Tilsammen er 24 ansatte også smittet.

To koronadødsfall i Bærum

Også i Bærum har to personer mistet livet denne helgen.

Den ene døde på Bærum sykehus på fredag, og den andre døde på Gullhaug sykehjem i dag.

– Jeg kan bekrefte to nye dødsfall med korona i Bærum, og med dette er det tilsammen tre dødsfall i november. Vi kondolerer, og sender våre tanker til de etterlatte, sier kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen.

Nesodden: 35 sykehjemsansatte i karantene

På Nesodden ble det søndag kjent at en ansatt og fem beboere ved Nesoddtunet sykehjem har fått påvist koronasmitte.

35 ansatte er satt i karantene. Det er også alle beboerne ved hjemmet.

Smitten er på demensavdelingen. Det var en ansatt som tok med seg smitten inn til sykehjemmet, ifølge ordføreren.

Strenge tiltak i Nannestad

I Nannestad kommune i Viken har smitten spredt seg raskt på kort tid.

Derfor vedtok kommunen søndag å innføre munnbindpåbud på offentlige steder, samtidig som de stenger treningssentre, museer og svømmehaller.

I tillegg blir det forbudt med private sammenkomster med mer enn ti personer.

Det innføres stans i breddeidrett for voksne og stans i innendørs trening for barn og unge under 20 år.

Det skjer etter at hele Nannestad ungdomsskole er i karantene, etter at to elever og ytterligere åtte personer har fått påvist viruset på kort tid.