Kobler ut fryseboks og varmtvannstank når strømmen er dyrest

– Strømmen har jo vært oppe i åtte kroner per kilowattime i vinter. Da vil du helst ikke bruke strøm i det hele tatt, sier Håvard Wannebo.

Han og kona Christina, fire barn og en leietaker bor i et 300 kvadratmeter stort hus fra 1967 i Stavern i Vestfold. Det har de totalrenovert til moderne standard med flere løsninger for å produsere og lagre energi selv, som solfanger, akkumulatortank og solcellecellepaneler.

På taket har huset i Stavern solfangere i midten som produserer gulvvarme og tappevann. Solcellepanelene på sidene produserer strøm. Foto: Håvard Wannebo

Kobler ut fryser og varmtvannstank

Dette og flere andre funksjoner samkjører de ved hjelp av Homey, et av flere smarthus-system på markedet. Det samkjører informasjon i flere apper som Håvard styrer med mobilen eller datamaskinen.

Håvard Wannebo med «kuppelen» som styrer strømforbruk og andre funksjoner i huset. – Blir strømmen altfor dyr, lyser den rødt, sier han. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Hvis strømprisen går over et visst nivå, er systemet programmert til å koble ut det som er praktisk mulig av strømforbruk en stund.

– Da kobler den ut to frysebokser, elektrisk gulvvarme i kjelleren, akkumulatortank, varmtvannsbereder og en del lys. Da kan vi se at forbruket går veldig ned, sier Håvard Wannebo.

– Men fryserne kan jo ikke være utkoblet så lenge?

– Nei, de er maksimalt koblet ut et par timer om gangen, så det ikke skal gå ut over matvarene. Så kobler systemet dem inn igjen automatisk.

Søylene viser strømprisen, mens den gule grafen viser forbruket i huset time for time. Styringssystemet sørger for at forbruket er lavest når prisen er høyest. Foto: Håvard Wannebo / Skjermdump

Styrer unna pristoppene

På den måten kan familien styre unna de verste utslagene av høye strømprisene. I løpet av døgnet kan strømprisene nemlig variere mye. Et par timer om morgenen og ettermiddagen kan strømmen koste dobbelt så mye som resten av døgnets timer.

Denne muligheten er det mange andre som også har lagt merke til. Ifølge leder Torben Søraas i Enovas svartjeneste har de de høye strømprisene i deler av landet ført til dobbelt så mange henvendelser som vanlig.

– Flest henvendelser handler om tilskuddet til smart strømstyring, sier Søraas.

Han sier at mange ønsker å få oversikt over sitt eget strømforbruk og gjøre seg mer uavhengige av strømprisene.

Men det er også stor interesse for tilskudd til andre energitiltak, som solceller og oppgradering av bygningskroppen.

Gir inntil 10.000 kroner i tilskudd

Du kan få inntil 10.000 kroner i tilskudd fra Enova til smart strømstyring.

For å få tilskudd er det blant annet krav om at systemet kan motta informasjon om strømprisen og styre minst to flyttbare strømforbruk i huset. Det kan være varmtvannstank, gulvvarme og lading av elbil.

Monteringen skal utføres av fagfolk.

Lagrer energi på tanken

På hustaket har familien i Stavern en solfanger som produserer varmtvann til gulvvarme og tappevann. Den dekker ifølge Håvard det meste av behovet fra mars til september.

Varmen lagres i en 1000 liters akkumulatortank. Denne tanken kan også varmes med strøm, for eksempel hvis solcellene produserer mer enn de trenger til elektriske ting eller markedsprisen på strøm noen timer er veldig lav.

På den måten blir tanken slags energibatteri.

Høye strømpriser gir stor interesse

De høye strømprisene i deler av landet gjør at svært mange tar kontakt med Enovas svartjeneste for å søke råd om energisparing og tilskuddsordninger for å spare strøm.

Torben Søraas leder Enovas svartjeneste. – Vi har hatt dobbelt så mange henvendelser som vanlig i vinter, sier han. Foto: Vigdis Bogholm

– Det begynte vel for alvor i november i fjor og så har interessen holdt seg høy gjennom vinteren, sier Torben Søraas, som leder Enovas svartjeneste.

Han sier Enova denne vinteren har fått omtrent dobbelt så mange henvendelser fra privatpersoner som vanlig. Og interessen er klart størst der strømprisen er høyest.

Som en hobby

Håvard har også programmert styringssystemet til å ønske ungene velkommen hjem fra skolen og minne dem om å lukke baderomsdøra, noe som kan hindre støy hvis vaskemaskinen sentrifugerer.

Smartstyringen gir Erling (9) beskjed over høyttaleren hvis han glemmer å lukke baderomsdøra. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

– Glemmer jeg å lukke døra, da sier stemmen fra. «Vondt i hodet. Kan du være så snill å lukke døra til badet», forteller Erling (9).

Systemet kan også styre belysningen i huset så det virker bebodd når familien er bortreist.

Christina Wannebo beskriver strømstyringen som en kjær hobby for mannen Håvard, som hun sier stadig er innom en app for å foreta noen justeringer. Men det har hendt at hun synes det har gått for langt.

– Noen ganger blir det kaldt vann i varmtvannstanken etter en litt for lang periode med dyr strøm. Da får han klar beskjed; Nå må du skru på, sier hun.

– Ja, det kan nok stemme at jeg må endre litt på innstillingene der, humrer Håvard.