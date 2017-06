Slik vil Forsvaret endre verneplikten

Det er førstegangstjenesten for personell i kompetansekrevende stillinger som skal utvides med fire måneder, dersom utredningsutvalget får det som det vil. Andre vil ha tolv måneders førstegangstjeneste som i dag.

Utvalget vedgår at det kan bli utfordrende med ulik lengde på førstegangstjenesten, men understreker at det allerede i dag er hjemmel for dette i loven.

Den endelige rapporten skal legges fram til høsten, og vil gi råd om hvordan Forsvaret kan få bedre kapasitet for pengene enn de gjør i dag.

Vil ha reservestyrker

Landmaktutredningen går også inn for at de som har fullført 16 måneders førstegangstjeneste bør gå inn i Hærens reserveavdelinger, mens alle andre går inn i Heimevernet etter endt førstegangstjeneste.

– Reserveavdelinger med årlige repetisjonsøvelser vurderes å være en meget kosteffektiv løsning for å sikre et størst mulig volum på hærstyrkene, heter det i statusrapporten.

Målet er å kunne mobilisere disse reservestyrkene på få dager dersom Norge skulle bli utsatt for et angrep.

Samler Hæren og Heimevernet

Utredningsleder Aril Brandvik foreslår også å samle Hæren og Heimevernet under en ny landforsvarssjef.

– En slik organisering vil kunne øke evnen til å utnytte landmaktens kapasiteter, og bidra til en mer rasjonell ressursutnyttelse, mener Brandvik.

Han understreker at Heimevernet ikke skal bli redusert for å styrke Hæren.

– Organiseringen vil måtte ta hensyn til Heimevernets egenart, blant annet ved å ivareta Heimevernet som en identifiserbar organisasjon med egen sjef, men kommandomessig vil den bli underlagt sjefen for landforsvaret, forklarer han.