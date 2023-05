Slik vil du merke den svake krona

Sommerferien blir dyr om du har tenkt deg utenlands. Den svake krona gjør at alt du handler i utlandet koster mer.

Den første arbeidsdagen etter pinse går de utenlandske valutaene til himmels målt mot den norske krona.

1 euro = 12,01 kroner

1 am. dollar = 11,20 kroner

1 britisk pund = 13,89 kroner

1 dansk krone = 1,61 kroner

Her er ti spørsmål og svar om den norske krona, og hvordan du vil merke det på kort og lang sikt. Men aller først:

Hvorfor er krona så svak?

– Det er mange årsaker til det, akkurat nå er det en bråte faktorer som virker samtidig. Krona er en liten valuta. Det gjør at i tider der det er turbulent i verdens- og markedsbildet, vil investorer trekke mot det de oppfatter som trygge havner, som gjerne er større valutaer, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB.

TROR PÅ RENTEHEVING: Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB tror den svake krona gjør at renta når en topp på 4 prosent. Foto: Hanna Johre / NTB

Oljeprisen er ikke så høy som den var. Og Norges Bank har ikke satt opp renten like mye som andre land. Investorer vil plassere pengene der det er høy rente for å få mest igjen.

– Jeg mener rentedifferansen er den viktigste faktoren, sier Olav Chen, leder for allokering og globale renter i Storebrand.

Han forklarer det slik:

– Hvis renten er 5 prosent i USA og 3 prosent i Norge, vil investorer som meg veksle kroner til dollar og sette pengene i banken i USA. Der er renten høyest. Altså selger jeg den valutaen (kroner) som har lavere rente, sier Chen.

Hvor lenge har det vart?

– Det har vært en langvarig svekkelse av krona som går ti år tilbake i tid. Dollaren er blitt 90 prosent dyrere på ti år. Euroen har gått opp 60 prosent på samme tid, sier Haugland.

Høy oljepris og store investeringer i olje og gass gjorde Norge attraktivt for investeringer. Det var en høy og stabil økonomisk vekst.

Oljeprisen har falt, investeringer i olje og gass har gått ned, og ringvirkningene fra oljenæringen er lavere enn de var.

Hva betyr det for sommerferien i ulike land?

– Det betyr at det blir dyrere å reise på ferie. Det gjelder særlig land med dollar, euro eller pund, sier Haugland.

Halvparten av nordmenn planlegger å reise til utlandet i ferien, ifølge tall fra Virke reiseliv.

Virke har også spurt nordmenn hva de planlegger å bruke på ferie totalt i løpet av året. Gjennomsnittet har her gått ned fra 42.000 til 36.000 det siste året.

– Det kan bety at man reiser én uke i stedet for to, at man velger billigere type overnatting eller at man velger «alt inkludert». Da har man bedre kontroll på hvor mye penger ferien vil koste, sier Audun Pettersen, bransjedirektør for reiseliv i Virke.

Er det noe sted der vi nordmenn ikke merker valutakrisen?

– Det eneste stedet krona er blitt mer verdt hittil i år, er Argentina, sier Olav Chen.

Argentinske peso har falt 45 prosent mot den norske kronen i løpet av det siste året.

BILLIG FERIE: Skal du utnytte valutaen, kan du ta turen til Argentina. Her fra hovedstaden Buenos Aires. Foto: NATACHA PISARENKO / AP

Han legger til at Tyrkia også er gunstig valutamessig for oss nordmenn. Tyrkiske lire er ned 6 prosent mot den norske kronen det siste året. Og i løpet av de siste fem årene ned hele 70 prosent.

Sør-Afrika og Sør-Korea er andre land som den norske krona fortsatt er spesielt sterk mot hittil i år.

Er det noe bra med den svake krona?

– Norsk eksportsektor blir mye mer konkurransedyktig. Så for eksempel fiskeindustrien og møbler produsert i Norge nyter godt av dette, sier Chen.

BLIR DYRERE: Olav Chen i Storebrand sier den svake krona gjør at varer blir dyrere i Norge, siden mye av det vi kjøper er importert. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

Det blir også billigere å være utenlandsk turist i Norge.

– Jeg tror også det blir en bølge av danske, svenske og tyske turister til Norge. Dette slår inn ganske umiddelbart, sier Chen.

Virker det som flere vil feriere i Norge på grunn av dette?

– Våre medlemmer melder om gode bookingtall for sommeren, spesielt for utlendinger, sier Audun Pettersen i Virke.

Han tror flere utlendinger vil feriere i Norge, men at nordmenn vil reise utenlands som før.

De populære reisemålene er som før: Spania, Sverige, Danmark, med Hellas og Italia like bak.

BRA FOR TURISTER I NORGE: Audun Pettersen i Virke sier Norge er et attraktivt ferieland nå som kronekursen er lav. Foto: Virke

– Nordmenn reiste mye i eget land under pandemien. Hvis vi ikke hadde gjort det, ville nok flere feriert i Norge nå. Men for utlendinger fremstår Norge nå som rimeligere, sier Kjersti Haugland.

Hva betyr det for varer vi kjøper?

Inflasjon er et ord vi har hørt mye det siste året. Et annet ord er prisstigning, altså at det du kjøper i butikken blir dyrere.

Siden mye av det vi kjøper er importert fra utlandet, vil en lav kronekurs gjøre ting verre for norske forbrukere. Butikkene inngår avtaler og gjør innkjøp i dag. Dette er varer som du og jeg skal kjøpe til vinteren.

– Den svake krona kommer til å gi høyere priser og inflasjon om seks måneder, sier Chen.

– Så nordmenn får ikke bare en dyr sommerferie, det blir en veldig dyr julehandel og?

– Nettopp.

Økte matpriser Sammenligningen av matvarepriser og lønnsutviklingen sier noe om du får mer, mindre, eller like mye for pengene. Når utviklingen på matvarepriser er høyere enn lønnsutviklingen betyr det at maten har blitt dyrere. Begge tallene er gjennomsnitt for angitt periode. Les mer om kilder og forbehold her. Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling Matvarer Apr 2022 – apr 2023 + 10,5 %

Lønnsutvikling Anslag for 2023 + 5,1 %

Er det håp om at krona styrker seg, eller blir det enda verre i sommerferien?

Haugland sier hun ikke tror det blir noen markante endringer på kort sikt, men at USA kan bli et rimeligere land å reise til om ett års tid.

– Jeg tror dollaren er på vei til å bli svakere. Du vil kanskje betale 10 kroner for 1 dollar om ett år. For euroen tror jeg det blir som nå.

Olav Chen tror USA vil oppleve en krise innen to år. Det vil innebære en tilbakegang for økonomien, og rentekutt som sprer seg til resten av verden.

– Det vil trolig innebære en del smerte før du får billigere dollar, mener han.

Styringsrenta i prosent Styringsrenta settes åtte ganger i året av Norges Bank. Styringsrenta styrer rentene i bankene, og påvirker dine boligutgifter. Målet med å sette opp renta er at de høye prisene skal gå ned igjen. Prognosen forteller oss hvordan Norges bank tror renta vil utvikle seg fremover. Les mer om kilder og forbehold her. Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 % 2 % 3 % 3,25 % Prognose Norges bank

Hva betyr det for renta?

Renta er en viktig grunn til at vi er der vi er nå. Vi har ikke lenger den høyere renta (i forhold til de andre landene) å tilby utenlandske investorer.

Dilemmaet for Norges Bank er dette: Å sette opp renta vil (trolig) styrke krona. Men det vil være negativt for kjøpekraften og norske låntagere.

– Men jeg tror de hever renten, med en rentetopp på 4 prosent i høst. Og den tror jeg blir holdt til slutten av 2024, sier Haugland.

Hva kan Norge gjør for å styrke krona?

– Som vi har vært inne på, vil Norges Bank setter opp renten for å unngå at den svekker seg ytterligere, sier Haugland.

Det samme sier Olav Chen. Høyere rente er den eneste medisinen.

– Norge er blitt et lavrenteland. Vi må tette gapet til blant andre Sverige, Europa, Storbritannia. Det blir minst tre rentehevinger. Kanskje blir ikke toppen på 4 prosent, men 4,25 eller 4,50, varsler Chen.