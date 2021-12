Det er den store tiden for å samle mange mennesker rundt bordet, og gjerne godte seg litt ekstra på matfronten.

Men lange kvitteringer fra matbutikkene, kan også øke sjansen for at spiselige varer havner i søppelkassen. Det viser hvert fall funnene i en spørreundersøkelse om nordmenns spisevaner i julen, utført av Respons Analyse.

Her oppgir 40 prosent at de kaster mer mat i julen enn ellers på året, selv om flesteparten ønsker å redusere matsvinn. Tre av fire svarer også at de kjøper mer mat enn nødvendig til julefeiringen.

– Hvis folk kunne overført kreativiteten de har vist rundt de høye strømprisene til å ta bedre vare på mat, så hadde nok nye mindre blitt kastet, sier kommunikasjonssjef i Matvett Anne Marie Schrøder.

Totalt har 1166 personer svart på undersøkelsen, som er bestilt av matkasseleverandøren HelloFresh.

Hva kan du gjøre?

Anne Marie Schrøder tror mange kaster mer mat i julen av redsel for å gå tom for kos. I tillegg vet for få hvordan rester kan skapes om til nye måltider.

– I år prøver vi å oppfordre til å kjøpe litt mindre mat enn vi vanligvis gjør, og si «akkurat nok» som et budskap, sier hun.

SKJERP DEG! Kommunikasjonssjef i Matvett Anne Marie Schrøder ber folk skjerpe seg når det kommer til matkasting. Foto: Tiril Mettesdatter Solvang / NRK

Videre viser Schrøder til følgende råd for å kaste mindre mat i juletidene:

Rydd i kjøleskapet tidlig i desember, og få oversikt over det du har. Sett mat som ikke trenger å stå kjølig ut av kjøleskapet.

Planlegg julemenyen og innkjøpene grundig. Kjøp heller litt mindre enn planlagt – det blir alltid nok mat.

Unngå buffet og mye mat fremme. Sett heller ut litt og litt.

Avkjøl restene raskt, og pakk dem inn i emballasje når måltidet er over. Oppvasken kan heller vente.

Ikke bak mer kaker enn det som blir spist. Hør med gjestene om hvilke kaker de liker.

Gi videre spiselige gaver du selv ikke får spist.

Planlegg restemåltider etter julematen. Inviter gjerne gjester til restebuffet.

Ta med mat på besøk eller til andre i julen. Ikke la rester bli dårlig i kjøleskapet.

Bruk sansene dine. Ikke kast mat som ikke er dårlig.

SPIS RESTENE: Pakk julerestene godt inn, og bruk dem i nye, kreative retter, er et av tipsene fra Matvett. Foto: Tiril Mettesdatter Solvang / NRK

Klassikerne i søpla

NRK møter Lillian Hansen på handletur på Coop Mega. Hun kjenner seg igjen i å kaste mer mat enn ellers i julen.

– Jeg er kanskje litt mer ivrig på å kaste mat nå ja, på grunn av plass i kjøleskapet. Uff, sier Hansen, og legger til:

– Dette er jo tiden der vi fråtser i alt. Kjøper mer klær, alkohol, mat og spiser mer. Jeg synes jo det er litt trist.

ØDSLE-TID: Lillian Hansen tror mange kjøper mer av alt i julen. Foto: Tiril Mettesdatter Solvang / NRK

Ifølge undersøkelsen til Respons Analyse, er det den klassiske juleribben, etterfulgt av surkål og poteter, som kastes mest i juletiden.

– Det tror jeg på, med tanke på hvor mye som kjøpes. I førjulstiden har vi en egen person som passer på at det er tilgjengelig ribbe hele dagen, sier Cecilie Vår Solli, som jobber i butikkens ferskvaredisk.

Rester blir søppel

Rundt én tredjedel av all mat som produseres i verden, går i dag tapt eller kastes. Dette fører til at rundt 10 prosent av de menneskeskapte klimagassutslippene kommer fra nettopp matsvinn.

Onsdag kom Miljødirektoratets hovedrapport som viser at vi har et stykke igjen å gå for å Norges matsvinn-mål. Innen 2030 vil matnæringen og myndighetene ha redusert matsvinnet med 50 prosent – likt som FNs bærekraftsmål.

Siden 2015 er matsvinnet redusert med 10 prosent. Målet var 15 prosent.

De største matsløserne er husholdningene. Nesten 50 prosent av alt norsk matsvinn kommer herfra.

– De som må skjerpe seg mest er alle vi hjemme hos oss selv, sa klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) til NRK onsdag.

Schrøder fra Matvett synes også det er bekymringsverdig at så mye mat går i søpla.

– Det er store naturressurser og klimagassutslipp forbundet med matproduksjon. Så må folk se at mat har en verdi. Vi skal ikke sløse med fine ressurser, sier hun, og forklarer videre den største årsaken til at mat kastes.

– Vi glemmer maten når vi setter den i kjøleskapet. Vi dytter restene inn, og kan kaste dem med god samvittighet når de har blitt dårlig.