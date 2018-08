Slik takler du varmen

Lørdag ligger an til å bli den varmeste dagen i Sør-Europa med temperaturer i øvre sjikt av 40-tallet.

– Våre prognoser viser at det blir 46 grader på det varmeste sør i Portugal og Spania på lørdag, sier statsmeteorolog John Smits ved Meteorologisk institutt.

De som skal oppholde seg i disse områdene bør ta forholdsregler for å unngå overoppheting av kroppen.

– Ved 30 grader får man vanligvis ikke heteslag dersom man ikke gjør store anstrengelser. Men når vi snakker om 40–50 grader når lufta er over kroppstemperatur, da er det mye større utfordringer for kroppen å holde 37 grader, forteller lege ved Reiseklinikken Gunnar Hasle til NRK.

Fuktig luft gjør at svetten ikke fordamper

Mennesker og dyr bruker kroppens klimaanlegg, svettekjertlene, til å regulere kroppstemperaturen.I et tørt klima hvor man får i seg nok drikke og salt, klarer man seg godt, men på kontinentet kan luftfuktigheten være langt høyere, og det skaper problemer.

– Hvis det er fuktig luft så blir svettingen en mye mindre effektiv avkjølingsmekanisme, og da er det fare for at temperaturen begynner å stige. Når kroppstemperaturen stiger over 40 grader, er det en farlig tilstand, sier Hasle.

Den fuktige lufta gjør at svetten ikke fordamper. Når varmen og luftfuktigheten er som verst, hjelper det ikke engang å sette seg foran vifta.

– En vifte gjør vanligvis at det blir kjøligere, men hvis lufttemperaturen er over 40 grader og det er fuktig, så vil ikke det hjelpe noe særlig heller. Da vil den varme lufta i stedet varme deg opp enda mer effektivt, forteller Hasle.

– Jeg har selv opplevd over 40 grader i Marokko hvor jeg kjørte moped og ble helt kokt etter en to tre kilometer fordi det var så varm luft.

Lær av beduinene

Barn har mindre evne til å regulere temperaturen enn voksne. Eldre sliter derfor mer i varmen.

Mennesker med hjertesykdommer kan også få problemer fordi hjertet får behov for å pumpe mer blod.

– Hjertets minuttvolum kan dobles under varme, tropiske forhold, forteller Hasle som sier at det har skjedd at han har frarådet folk å reise.

Man må unngå å få direkte sollys på kroppen. Man må kle seg med løse, ledige bomullsklær.

Energien i solstrålene er cirka 900 watt per kvadratmeter, så det er en ganske god kokeplate som står rett på huden.

Solkrem beskytter bare mot ultrafiolett lys, men det beskytter ikke mot varmestråler.

DIREKTE SOLLYS: Hadde det vært riktig å gå i bar overkropp i ørkenen, så hadde vel tuaregene og beduinene gått i bar overkropp. Men vi ser at de kler seg i løse, ledige bomullsklær Foto: Jerome Delay / AP

Salt er viktig

Dersom du skal være i aktivitet, råder Halse deg til å legge den til de svalere tidene av døgnet. Tidlig på morgenen eller etter at sola har gått ned.

– Hvis man skal gå i sånn varme, så må man ha med seg nok væske og man må sørge for å få nok salt, sier Hasle.

Salt er faktisk svært viktig, understreker legen.

– Hvis man bare erstatter væsketapet med vann, så er det fare for å få det som heter hyponatremi, altså for lite salt i blodet. Da kan blodtrykket falle, man kan besvime og det kan i verste fall være farlig.